Akinsanmiro grande protagonista nel centrocampo del Pisa che ha pareggiato contro la Fiorentina, meritando forse qualcosa in più. Il centrocampisca scuola Inter è stato premiato come miglior giocatore della partita e Alberto Gilardino, tecnico dei toscani, ha parlato così del lavoro dei centrocampisti: "I tre nel mezzo hanno fatto un lavoro sporco, di corsa e di qualità. Negli spogliatoi non gli ho detto nulla, manca solo una vittoria. La squadra ha reso orgogliosa i tifosi dopo una prestazione del genere. Caracciolo, Touré e Akinsanmiro sono stati superlativi in tutto”.
Sezione: News / Data: Dom 28 settembre 2025 alle 21:31
Autore: Niccolò Anfosso
Autore: Niccolò Anfosso
Altre notizie - News
Il CEO del Bayer Leverkusen lancia l'allarme: "La Premier vuole superare la Champions. Serve un salary cap"
Beretta inquadra la prova dell'Inter a Cagliari: "Il secondo gol nel momento più difficile, e l'idea di Pisacane..."
Delprato avvisa il Parma: "Il Torino ha incontrato subito squadre come l'Inter, è normale non avere tanti punti"
Cosmi promuove l'Inter: "A Cagliari più autoritaria, dai risultati una classifica migliore e una consapevolezza diversa"
Altre notizie
Lunedì 29 set
Domenica 28 set
- 23:54 Napoli, Conte: "De Bruyne? Se era contrariato non per il risultato ha trovato davanti la persona sbagliata"
- 23:40 Udinese furiosa dopo il ko contro il Sassuolo, il dg Collavino: "Ci spieghino il VAR, interventi ingiustificati"
- 23:26 Milan, Allegri non si sbilancia: "Fatto un passettino in avanti, ma siamo ancora all'inizio"
- 23:23 Lumezzane-Inter U23, le pagelle - Scintillante prova di Spinaccé, Calligaris sempre più convincente
- 23:12 Inter-Slavia Praga nel ricordo della 'prima' di Barella. Bilancio positivo contro le squadre ceche
- 22:57 Il CEO del Bayer Leverkusen lancia l'allarme: "La Premier vuole superare la Champions. Serve un salary cap"
- 22:45 Milan, vittoria in dieci e con grande sofferenza: Saelemaekers e Pulisic stendono il Napoli
- 22:40 L'Inter U23 non si ferma più: vittoria anche a Lumezzane per 1-2, decide la doppietta di Spinaccé
- 22:28 Cagliari, Gaetano guarda oltre dopo il ko casalingo con l'Inter: "Sempre a testa alta"
- 22:14 Beretta inquadra la prova dell'Inter a Cagliari: "Il secondo gol nel momento più difficile, e l'idea di Pisacane..."
- 22:00 La Champions League sorride all'Inter: a San Siro i nerazzurri non perdono da tre anni
- 21:45 Atletico Madrid, Simeone emozionato: "Stagione iniziata in modo complicato, ora sensazione meravigliosa"
- 21:31 Grande prova di Akinsanmiro, Gilardino lo elogia: "Superlativo in tutto, come Touré"
- 21:17 Delprato avvisa il Parma: "Il Torino ha incontrato subito squadre come l'Inter, è normale non avere tanti punti"
- 21:03 Cosmi promuove l'Inter: "A Cagliari più autoritaria, dai risultati una classifica migliore e una consapevolezza diversa"
- 20:49 Mazzola superato e non solo, Lautaro è una sentenza contro il Cagliari: 12 gol in 12 sfide contro i rossoblù
- 20:34 Napoli, il DS Manna manda un messaggio: "Ci sono squadre forti, ma noi vogliamo difendere lo Scudetto"
- 20:21 Scaroni: "Fiduciosi su San Siro, domani fine di un percorso. Le proprietà? Inter e Milan in situazioni analoghe"
- 20:07 Camarda segna il primo gol in Serie A e salva il Lecce: è 2-2 contro il Bologna al Via del Mare
- 19:58 Stasera Lumezzane-Inter U23: ecco come vederla gratis
- 19:52 Inter-Slavia Praga, partita speciale per l'arbitro inglese Kavanagh: sarà la prima volta in Italia
- 19:38 Guarin torna a parlare dell'alcolismo: "Mi ha tolto tutto. Ma oggi lo porto con forza e ci lavoro ogni giorno"
- 19:23 Assemblea generale ONU, Javier Zanetti premiato alla Cumbre de Impacto Iberoamericano
- 19:10 Più di un difensore, super avvio di Bastoni: solo Grimaldo ha fatto meglio nei campionati top d'Europa
- 18:55 Gol di testa, dai cross e nei primi tempi: nessuno come l'Inter in Serie A. E il Cagliari si conferma...
- 18:41 Bernardo (FI): "Io da sempre favorevole alla riqualificazione del Meazza. Delibera da rivedere"
- 18:27 Lichtsteiner: "Milan-Napoli gara tra candidate alle scudetto. Ma ci sono anche Inter e Juve"
- 18:13 Alessandro Michieletto MVP dei Mondiali di pallavolo, l'Inter festeggia il suo tifoso su X
- 17:58 Akinsanmiro Player of The Match di Pisa-Fiorentina: "Grande esperienza". E Nzola: "È davvero forte"
- 17:44 Nicola Riva rende onore all'Inter: "Grandissima squadra, peccato per quel gol a freddo perché..."
- 17:30 Cagliari, macigno sulla testa di Pisacane: lesione del crociato, stagione a forte rischio per Belotti
- 17:15 Akanji si è preso l'Inter. L'intento è chiaro: acquisto definitivo a giugno 2026. Come era da 'programma'
- 17:02 La Roma batte il Verona ed è prima col Napoli. Zero gol e sagra delle reti annullate in Pisa-Fiorentina
- 16:48 L'agente Giuffredi con i fratelli Esposito dopo Cagliari-Inter: "Orgoglioso, il meglio deve ancora venire"
- 16:35 Angolo Tattico - Bastoni regista, Mkhitaryan sì veste da trequartista: le chiavi di Cagliari-Inter
- 16:20 Josep Martinez promette: "Non ci fermiamo qui, testa alla Champions". Poi un pensiero per Belotti
- 16:06 Abodi: "Mi auguro che Milano abbia uno stadio nuovo e moderno. Israele? Spero ci sia prudenza"
- 15:52 Amoruso: "Esposito mi piace moltissimo, ha forza e personalità. Da Lautaro e Thuram può solo imparare"
- 15:38 Diamanti: "Moratti mi voleva all’Inter, pensava fossi il nuovo Recoba. Poi Mourinho…"
- 15:24 Il derby tra gli Esposito e quell'emozionante abbraccio a fine partita. Da incorniciare per sempre
- 15:10 Il basket italiano in piedi per Marco Belinelli all'Unipol Forum. Per lui maglia speciale dalla sua Inter
- 14:56 Il Podcast di FcIN - Cagliari-Inter, l'analisi di Andrea Bosio: dall'esplosione di Esposito al Lautaro ritrovato
- 14:41 Il Sassuolo dimentica subito il ko contro l'Inter e si rilancia in campionato: Udinese sconfitta 3-1
- 14:35 L'ItalVolley maschile campione del mondo per la seconda volta consecutiva: i complimenti dell'Inter
- 14:27 GdS - La difesa di Lautaro ad Appiano e l'esultanza show al gol di Pio: Chivu capopopolo dell'Inter
- 14:13 Pio Esposito diventa il quarto italiano più giovane dell'Inter a segnare un gol in Serie A
- 13:59 Corsera - L'Inter sembra la squadra di Inzaghi con Chivu in panchina: non ruba la scena, ma notizie positive
- 13:45 Repubblica - Lautaro e Pio Esposito, un grande classico e la novità a riprova del cambiamento graduale di Chivu
- 13:31 CdS - Lautaro è l’apporto del campione che fa la differenza e indirizza partite e stagioni
- 13:17 Calhanoglu ritrova il "ritmo", ma non perde la concentrazione: "Ci vediamo martedì"
- 13:03 GdS - Seba Esposito, felice per Pio ma sconsolato per la serata e per quello che sarebbe potuto essere
- 12:49 Moviola CdS - Partita senza problemi per Piccinini. Ammonizioni corrette, nessun rigore su Thuram
- 12:35 CF - Dubbi sulle proprietà di Inter e Milan? È tutto chiaro: i documenti depositati in Comune per San Siro
- 12:21 Pagelle TS - Lautaro e Dimarco strappano il 7, Luis Henrique e Frattesi gli unici due nerazzurri insufficienti
- 12:07 Pagelle CdS - A Cagliari Chivu raccoglie un 7 pieno. Capitan Lautaro bestia nera dei sardi
- 11:53 Corsera - San Siro, ecco perché i due indecisi della maggioranza potrebbero votare a favore della vendita
- 11:38 Sensi pronto ad una nuova avventura: l'ex Inter è a Cipro, pronto a sposare l'Anorthosis
- 11:24 Scaroni: "Vogliamo uno stadio all'altezza di Milan e Inter. Senza il via libera per San Siro perderemmo tutti"
- 11:08 Moviola GdS - Giusti i gialli a Carlos e Barella. Ma Piccinini dimentica quello a Mina
- 10:54 L'appello di Marotta: "San Siro, domani un'occasione unica. Confido nel buon senso della classe politica milanese"
- 10:40 C'è ancora un inglese nel percorso europeo della squadra di Chivu: sarà Kavanagh a dirigere Inter-Slavia Praga
- 10:26 Pagelle GdS - Lautaro migliore della classe, ma Pio non è da meno. Luis Henrique il peggiore
- 10:12 Champions, l'Inter sfida lo Slavia Praga: definito l'orario della conferenza di Chivu e non solo. Il programma della vigilia
- 09:58 GdS - A Cagliari il destino intreccia i fili di Pio Esposito con Chivu che riceve un paio di 'regali'
- 09:44 CdS - La rivoluzione silenziosa di Chivu, il comandante che protegge i suoi e cambia progressivamente
- 09:29 TS - L'Inter domina il Cagliari per 75' e sale in zona Champions: prova di autorità, ma il solito difetto resta
- 09:15 CdS - Senza grandi rischi, ma qualche brivido: a Cagliari l'Inter fa la vittoria numero 1.600 in Serie A
- 09:00 GdS - Lautaro fa 12 gol su 12 al Cagliari e supera Mazzola. Può mettere nel mirino la vetta e puntare a Meazza?
- 08:45 GdS - Pio Esposito-Cagliari, questione di destino sotto l'intuizione di Chivu. Ora è tutto in discesa