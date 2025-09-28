Akinsanmiro grande protagonista nel centrocampo del Pisa che ha pareggiato contro la Fiorentina, meritando forse qualcosa in più. Il centrocampisca scuola Inter è stato premiato come miglior giocatore della partita e Alberto Gilardino, tecnico dei toscani, ha parlato così del lavoro dei centrocampisti: "I tre nel mezzo hanno fatto un lavoro sporco, di corsa e di qualità. Negli spogliatoi non gli ho detto nulla, manca solo una vittoria. La squadra ha reso orgogliosa i tifosi dopo una prestazione del genere. Caracciolo, Touré e Akinsanmiro sono stati superlativi in tutto”.