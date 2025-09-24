"Padre poliziotto, poi salumiere, mamma casalinga, io e due fratelli, tutti interisti". A tracciare l'identikit familiare è Mimmo Caso, ex centrocampista tra le altre dell'Inter (con cui ha vinto lo scudetto nel 1980) e protagonista di un'intervista con La Gazzetta dello Sport.
Pandolfini detto Caviglione per via delle portentose caviglie a canotto, eccellente mezzapunta negli anni 50, Fiorentina, Roma, Inter, anche 9 gol in Nazionale, poi formatore di tanti giovani calciatori.
"Al debutto in A, con la Fiorentina a diciotto anni, Pandolfini mi disse: “Ragazzo, stai attento a quello che fai perché certe carriere finiscono presto”. (Ride) Non è il massimo per incoraggiarti, no? Era diretto, senza fronzoli, ma leale, sincero, un maestro. In viola ci sono rimasto sette stagioni con grandi calciatori come Antognoni, Desolati, Roggi, è stato il periodo più bello".
Nella sua carriera ha avuto fior di allenatori.
"Liedholm, un esempio di stile. In campo poteva succedere di tutto, lui era una sfinge, altro che gli allenatori di oggi che si agitano come tarantolati. Radice un innovatore, aveva idee avanti di vent’anni. Di Rocco ricordo la personalità magnetica, gli bastava uno sguardo per farsi capire, era un mago nel gestire il gruppo. All’Inter ho trovato Bersellini. Umiltà, intelligenza, competenza: lo ricordo con grande affetto. Siamo stati l’ultima squadra tutta italiana a vincere lo scudetto prima della riapertura delle frontiere. C’erano Altobelli e Beccalossi, due simpatici matti amicissimi, Baresi, Oriali, Bordon, più tardi ho visto debuttare Bergomi: una generazione di campioni. Potevamo vincere anche la Coppa dei Campioni, ci siamo fermati in semifinale, eliminati dal Real Madrid".
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
Altre notizie - Ex nerazzurri
Altre notizie
- 17:18 D'Amico: "Presto per definire Napoli e Milan candidate allo scudetto. Ci sono anche Juve e Inter"
- 17:04 Tegola Cremonese, c'è lesione per Collocolo: il centrocampista salterà l'Inter
- 16:49 Liverpool, esordio amaro per Leoni: rottura del crociato. Sarà out per la sfida di Champions con l'Inter
- 16:34 Da Monaco alla Nazionale, Acerbi: "Ecco cosa è successo col PSG, ma basta con lo shock. Chivu mi ha stupito"
- 16:20 Napoli, ancora uno stop per Buongiorno: gli esami evidenziano una lesione di basso grado
- 16:06 Boniek: "Vedo l'Inter in difficoltà, sembra non abbia più tanta voglia di vincere"
- 15:52 Il pensiero di De Biasi: "L'Inter ha cambiato allenatore e tentato un rinnovamento della rosa, questo non dà una mano"
- 15:38 Appiano Gentile, stamattina Ange-Yoan Bonny unico assente nel corso dell'allenamento: il motivo
- 15:23 Caso: "Nella mia famiglia tutti interisti. In nerazzurro ho trovato Bersellini, lo ricordo con grande affetto"
- 15:09 Il Liverpool perde Leoni, Slot spiega: "Dobbiamo valutare, speriamo per il meglio"
- 14:55 Zappi smentisce la rivoluzione nel mondo degli arbitri: "Il cambiamento non può prescindere dall'AIA"
- 14:40 Como Women, Mazzantini pensa già all'Inter di Piovani: "Dovremo rivedere alcune cose"
- 14:26 The Athletic - Vertice nella sede della FIFA a Trump Tower: si è parlato dell'ipotesi del Mondiale 2030 a 64 squadre
- 14:12 Sky - Allenamento mattutino per l'Inter. Occhi puntati su Lautaro Martinez: Chivu ha un obiettivo chiaro
- 13:58 Boban esalta Esposito: "È simile a Dzeko, ma gli manca quella velocità. Può diventare un giocatore importante"
- 13:43 Cheddira, l'agente: "Ha iniziato la stagione nel migliore dei modi: fare gol all'Inter è una soddisfazione"
- 13:28 Serie A Women’s Cup, oggi l'Inter sfida la Juventus: dove vedere la semifinale
- 13:14 Buongiorno si infortuna, De Laurentiis jr. attacca la Lega: "Responsabilità vostra e di Stats Sport"
- 12:59 Gregucci: "L'Inter è la vera antagonista del Napoli. C'è una controindicazione per i partenopei"
- 12:44 Triestina, Tom Zelenovic è il nuovo presidente. Giovedì assisterà al match con l'Inter U23
- 12:29 Cagliari-Inter sabato alle 20.45: ecco dove vedere la sfida di campionato
- 12:15 L'Unione Sarda - Cagliari, Zappa da valutare: è in forte dubbio per l'Inter. Luvumbo punta al rientro in gruppo
- 12:00 Che EFFETTO sta avendo il MERCATO? AKANJI e SUCIC top, ecco HENRIQUE. Quando DIOUF? PIO e BONNY...
- 11:45 La Russa: "San Siro: bisognerebbe distinguere due aspetti. E non abbattere il Meazza"
- 11:30 Bellinazzo: "San Siro? Il no a Inter e Milan sarebbe uno dei più clamorosi suicidi politici della storia italiana"
- 11:16 Lucescu: "L'Inter può riprendersi alla grande. Chivu intelligente, non ha nessuno contro e non è scontato"
- 11:02 San Siro, Comitato Sì Meazza ancora contrario alla vendita: "Così i club risparmiano 67 milioni"
- 10:48 Cagliari, Pisacane dopo il Frosinone: "Non mi è piaciuta una cosa. E la colpa è..."
- 10:34 Collina in visita al VAR Center di Lissone: "Complimenti alla Lega Serie A. Orgoglioso di rappresentare l'Italia"
- 10:20 La Repubblica - San Siro, da domani si vota: come sta andando la "conta" tra i consiglieri
- 10:06 Corsera - San Siro affidato a Foster, un segnale: da Wembley a Apple Park, ecco i grandi progetti dell'archistar
- 09:52 Condò: "Cambio di filosofia sui difensori: c'è un dato sull'Inter che lo dimostra"
- 09:38 Avv. Bellavia: "San Siro? Il problema sono i fondi: Si vende il bene pubblico a non si sa chi"
- 09:24 Pastorello: "Scudetto? Napoli rosa completa e profonda: è favorito anche senza Lukaku"
- 09:10 Pagliuca e il tifo per l'Aston Villa: "Ma con l'Inter a Birmingham nel 1994..."
- 08:56 Giovedì l'U23 di Vecchi in campo: a Monza arriva la Triestina. Scelta la squadra arbitrale
- 08:42 CdS - Da "caso" a risorsa: finalmente Luis Henrique. Ecco perché è stato scelto dall'Inter in estate. E anche per Diouf...
- 08:28 GdS - Inter unita: ad Appiano il patto per la risalita. Costante la presenza della dirigenza
- 08:14 CdS - Lautaro torna titolare: Cagliari vittima preferita. La sosta lo ha danneggiato
- 08:00 Stramaccioni: "L'Inter deve lavorare su un aspetto se vuole rimontare. I nuovi? Solo due sono già all'altezza"
- 00:00 Qualche buona notizia e un problema da risolvere
- 23:47 Cagliari, Mazzitelli: "La vittoria è il modo migliore per arrivare alla sfida di sabato. Ecco come va affrontata l'Inter"
- 23:33 Ursino: "L'anti-Napoli è l'Inter. Chivu? Vale 10 come uomo, da allenatore può stare ad alti livelli"
- 23:25 Roma Women, Rossettini: "Tenevamo a vincere questa partita. Juve-Inter? Non so come andrà, pensiamo a noi"
- 23:15 Coppa Italia, il Milan stende il Lecce per 3-0 e si prende l'ottavo di finale con la Lazio
- 23:05 Carabao Cup, Liverpool agli ottavi col brivido: 2-1 al Southampton. Ma Leoni va ko, fuori in barella
- 22:51 Serie A Women's Cup, Roma prima finalista: 3-0 alla Lazio. Ora la sfida a Inter o Juve
- 22:37 Sanchez torna in Spagna, LaPorta lo riaccoglie con un messaggio: "Ti auguro ogni successo"
- 22:22 Egonu: "Mi piacerebbe incontrare il capitano della mia Inter, Lautaro. Ecco cosa vorrei chiedergli"
- 22:08 Lo Slavia Praga batte il Brozany con un gol per tempo: 2-0 e qualificazione in coppa
- 21:52 Juventus Women, Canzi: "Inter squadra organizzata e pragmatica. Sarà una partita difficile"
- 21:38 Roma, Gasperini presenta la sfida col Nizza e su Dybala annuncia: "Non lo riavremo prima dell'Inter"
- 21:24 L'ONU si rivolge a UEFA e FIFA chiedendo l'esclusione di Israele: "Lo sport non chiuda gli occhi"
- 21:10 Condò sicuro: "Inter, con Fabregas sarebbe stata rivoluzione. Però Chivu ha tutta la mia stima"
- 20:55 Cagliari, Pisacane: "Ho cercato di far ruotare un po' tutti, se avessi cambiato di più avrei fatto un danno al gruppo"
- 20:41 Scaroni: "Affidati a Foster-Manica per uno stadio fantastico per Inter, Milan e per Milano. Fiducia nel Comune"
- 20:27 Coppa Italia, Zaniolo e Miller lanciano l'Udinese: Palermo sconfitto 2-1. Agli ottavi la sfida contro la Juventus
- 20:13 GdS - Da Akanji a Sucic e Bonny: Chivu inizia a lanciare i nuovi. All'appello manca solo Diouf, ma il romeno ha un piano
- 19:58 Rocchi 'ammonisce' Tudor: "Sui casi di Verona ha ragione, ma non esageriamo con le parole"
- 19:44 Benatia si gode i nuovi arrivati e applaude Pavard: "Sembra che sia all'OM da quattro anni"
- 19:30 GdS - Accordo con Foster e MANICA, tutto dipende dal Consiglio. In caso di no Inter con il Milan a San Donato?
- 19:15 Il Cagliari aspetta l'Inter e schiaccia il Frosinone in Coppa Italia: poker rossoblu e qualificazione agli ottavi
- 19:00 Rivivi la diretta! NUOVO STADIO, accelerata di INTER e MILAN: ecco come sarà. MILANO RISCHIA: lunedì GIORNO CHIAVE
- 18:53 Collovati: "All'Inter tutti vogliono costruire la manovra. Però ci si dimentica di difendere"
- 18:39 Sensini critico: "L'Udinese non aveva lasciato il dominio del gioco all'Inter come fatto col Milan"
- 18:25 Prandelli: "Il Como può diventare il Parma degli anni '90. La permanenza di Fabregas è un segnale perché..."
- 18:10 Caressa su Pio Esposito: "Avesse segnato in rovesciata parleremmo di Lewandowski, serve calma"
- 17:56 Cobolli Gigli: "Napoli più avanti dell'Inter, anche se ho molta stima di Marotta. Il gioco non è convincente"
- 17:41 "Non sono Figo, ma ce l'ho Grosso"...
- 17:27 Braida: "Il Napoli resta favorito, Ma Juventus, Milan e Inter non staranno a guardare"