Con il gol che ha aperto la partita contro il Cagliari, Lautaro Martínez ha raggiunto quota 117 reti in Serie A, superando Sandro Mazzola e issandosi al quinto posto solitario nella classifica marcatori di sempre con la maglia dell’Inter in campionato. Davanti a lui restano soltanto Meazza, Lorenzi, Nyers e Altobelli. Non solo: il Cagliari si conferma la sua vittima preferita, dodicesimo gol in dodici sfide contro i rossoblù.