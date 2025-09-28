Il più giovane marcatore nella storia del Lecce regala ai salentini un pareggio fondamentale in ottica classifica. Finisce 2-2 tra Lecce e Bologna, al termine di una partita davvero folle. Padroni di casa avanti con Coulibaly, i felsinei la ribaltano con il rigore di Orsolini e il centro di Odgaard, ma nel finale Francesco Camarda segna il primo gol in Serie A e salva il Lecce da un'altra sconfitta.