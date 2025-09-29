Oltre al viceallenatore Zdenek Houstecky, anche l'attaccante dello Slavia Praga Ivan Schranz ha parlato al sito ufficiale del club ceco prima della partenza per Milano e della gara di domani di Champions League contro l'Inter: "Siamo emozionati, direi innanzitutto questo. Gli obiettivi sono chiari: presentarci con il miglior calcio possibile e ottenere il miglior risultato possibile".
Con quale umore la squadra lascia la squadra, afflitta da malattie e infortuni di recente?
"Penso che sia di ottimo umore. Il virus è alle spalle. Siamo quasi completamente in forma e di buon umore. Dopo la vittoria del fine settimana, non vediamo l'ora di tornare a Milano".
L'ultima volta che hai giocato a San Siro è stato un anno e mezzo fa contro il Milan. Sei riuscito a segnare un gol. Riuscirai a prenderti una rivincita?
"Certo, mi piacerebbe. È stato un momento bellissimo, ma ora vorrei soprattutto un risultato migliore di quello di quella sera".
Quanto è vantaggioso conoscere già lo stadio e l'ambiente?
"Per alcuni giocatori sarà la terza volta, quindi è sicuramente un vantaggio. Ma la squadra è cambiata molto e per la maggior parte sarà la prima volta. Quindi forse sarà un piccolo vantaggio, ma l'ambiente di casa giocherà principalmente per l'avversario".
E l'atmosfera? Ci aspettiamo uno stadio pieno di tifosi italiani...
"Credo che sarà fantastico. L'abbiamo già sperimentato contro il Milan e anche l'Inter ha tifosi fantastici. Ma anche allora, i nostri tifosi ci hanno sostenuto molto bene sugli spalti e credo che sarà lo stesso anche in questa occasione. Speriamo che ci spingano verso un buon risultato".
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
