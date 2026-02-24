Achraf Hakimi è stato rinviato a giudizio per stupro: lo rende noto l'avvocato del difensore marocchino del Paris Saint Germain, ex giocatore dell’Inter. Hakimi è accusato dalla procura di Nanterre di aver violentato una ragazza nel 2023, e si è sempre difeso sostenendo la tesi del ricatto a fini economici. Un processo era già stato richiesto dalla procura di Nanterre lo scorso primo agosto: le accuse erano nate quando una giovane donna si è presentò alla stazione di polizia di Nogent-sur-Marne, il 25 febbraio 2023, per sporgere denuncia contro il calciatore.

“Oggi, un'accusa di stupro è sufficiente a giustificare un processo, anche se io lo nego e tutto dimostra che è falso”, il messaggio di Hakimi sul suo profilo X. “Attendo con tranquillità questo processo, che permetterà alla verità di emergere pubblicamente”.