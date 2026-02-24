Wesley Sneijder ha ricevuto minacce di morte dopo i suoi commenti sul presunto razzismo nei confronti di Vinicius Junior da parte di Gianluca Prestianni durante la partita tra Benfica e Real Madrid. La denuncia arriva dallo stesso ex interista dagli studi di Ziggo Sport: "Prestianni non lo ammetterebbe mai se l'avesse detto. Ma è un argomento terribile. Ho ricevuto 4.000 minacce di morte dall'Argentina la scorsa settimana perché ho parlato. Ognuno ha diritto alla propria opinione. Anche le persone che mi minacciano hanno un'opinione. Anch'io ho un'opinione basata su ciò che vedo."

Nell'analisi post-partita di martedì scorso, Sneijder ha condiviso i suoi pensieri sull'incidente. "Se fossi un suo compagno di squadra, sarei furioso con lui in questo momento. Non credo che finirà presto. Anche i suoi compagni sono convinti che Vinicius non se lo stia inventando. Si vedeva la paura negli occhi di Prestianni. Si vedeva già che sapeva di aver commesso un errore enorme. Credo che ci saranno delle conseguenze", ha detto Sneijder la scorsa settimana.