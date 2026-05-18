A volte ritornano. E certi ritorni fanno parecchio rumore, soprattutto quando si tratta di calibri di questo genere. José Mourinho e il Real Madrid di nuovo insieme, sopo la parentesi 2010-2013, quella che iniziò la sera del 22 maggio mentre l'Inter stava festeggiando la vittoria della Champions League proprio nella capitale spagnola, sublimazione di uno storico Triplete. Stavolta niente lacrime o abbracci, nessun problema a quanto pare con il Benfica, suo attuale club, per liberarlo.

Dopo l'ultima partita de LaLiga, contro l'Athletic Bilbao al Bernabeu, lo Special One volerà a Madrid per firmare un contratto fino al 2028 e iniziare la sua seconda esperienza alla guida delle Merengues, come desiderato da Florentino Perez che voleva affidarsi a un manager esperto e vincente per ripartire e cercare di contrastare l'attuale superiorità del Barcellona.