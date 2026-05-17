“Quello che si dice e quello che non si dice… nessuno di noi è stupido. Ovviamente c’è qualcosa”. Sono queste le parole dell'ex tecnico dell'Inter, José Mourinho, relativamente alle voci che lo vedrebbero davvero molto vicino al Real Madrid. Dalla Spagna, d'altronde, ieri hanno riferito di non avere più troppi dubbi. Secondo Marca l'accordo è raggiunto al 99,9% e settimana prossima ci sarà l'annuncio ufficiale. Sarà davvero così? Intanto Mourinho deve smaltire la delusione per non esser riuscito a guidare il Benfica alla partecipazione alla prossima Champions League.