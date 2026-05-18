Mentre il Metropolitano saluta Antoine Griezmann, che ha giocato ieri la sua ultima partita con la maglia dell'Atletico Madrid prima di volare negli Stati Uniti, Diego Simeone giura ancora fedeltà all'Atletico Madrid. Al termine della partita contro il Girona, il tecnico argentino ha fatto capire di avere tutta l'intenzione di rimanere alla guida dei Colchoneros nonostante l'età che avanza: "È chiaro che sono passati 15 anni, e anche noi iniziamo a invecchiare... A volte mi chiedo se valga la pena continuare, e penso di sì, perché ci sono tante persone che condividono il nostro obiettivo, tante persone la cui vita e la cui passione vengono trasformate dal venire a vedere l'Atletico Madrid".

Ma il Cholo non si è fermato qui, anzi ha ulteriormente precisato il concetto spiegando che il fascino di uno stadio che appoggia i suoi idoli e rende loro un contributo come quello visto ieri per il saluto di Grizi è uno stimolo aggiuntivo: "Ne vale la pena perché vedo uno stadio che rispetta una leggenda come Antoine, c'è un club che si prende cura del giocatore e vuole dargli un addio degno del suo lavoro, e molto altro ancora. Sto pensando alla prossima stagione e a come affrontarla". L'ex giocatore dell'Inter e della Nazionale argentina festeggerà il prossimo dicembre 15 anni alla guida della prima squadra. Simeone è l'allenatore con il maggior numero di titoli nella storia della società, ben otto, tra cui due campionati spagnoli.