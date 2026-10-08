Nel corso della chiacchierata con Ivan Zazzaroni, per il podcast 'Tutto in piazza', José Mourinho ha espresso il suo punto di vista sul terremoto che negli scorsi giorni ha travolto il Manchester City, dopo che una commissione indipendente ha giudicato il club inglese colpevole di 114 delle 115 accuse relative a irregolarità finanziarie commesse nell'arco di nove anni, sollevando dubbi sui trofei vinti. "Preferisco riderci su. Penso che arriveremo a una conclusione, ma io che sono sulla sessantina (ha 63 anni, ndr) dovrò avere la fortuna di essere ancora qui quando arriverà il verdetto finale. Adesso arriverà una sentenza, poi ci sarà un ricorso e ancora un altro ricorso...", la battuta dello Special One.