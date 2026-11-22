I due telecronisti di Sport Mediaset Massimo Callegari e Riccardo Trevisani non hanno dubbi: a loro dire, l'Inter deve privilegiare il rinnovo di Marcus Thuram rispetto a quello di Hakan Calhanoglu. Ma se per Trevisani l'opzione è prioritaria anche perché Tikus è leggermente più giovane di Calha, Callegari aggiunge una postilla: "Se Calhanoglu accetta il rinnovo di un anno allora faranno un grande affare".