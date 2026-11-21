Chi c'è, in questo momento, più forte di Donyell Malen in Serie A? L'interrogativo è d'obbligo dopo l'ennesima prestazione monstre dell'attaccante della Roma autore di una quaterna nel 5-1 al Parma. A questa domanda posta da DAZN risponde il tecnico giallorosso Gian Piero Gasperini: "Nel campionato italiano, vabbè, parlano i numeri. Però c’è una bella serie di attaccanti, anche nel nostro campionato, e anche alcuni giovani. Insomma, basta vedere i numeri. È chiaro che, se penso a Lautaro Martinez, ad esempio, mi viene in mente lui. Però Malen in questo momento è straordinario per le sue caratteristiche e soprattutto per come si combina con la nostra squadra. La nostra squadra valorizza sicuramente un attaccante con queste caratteristiche, forse più di quanto potrebbe fare con un altro attaccante molto forte, ma con caratteristiche diverse".