Si è svolto nelle scorse ore un evento speciale organizzato dall'Inter Club presso la Città della Scienza di Napoli, serata volta a celebrare l'amore per l'Inter da parte di molteplici club presenti nella regione Campania. Tra i presenti illustri vi era anche Marco Materazzi, il quale ha tenuto uno speech con i presenti.

L'amore nerazzurro della Campania

Il sito ufficiale nerazzurro ha raccontato così la serata: "Una giornata speciale e ricca di emozioni alla Città della Scienza di Napoli, dove si è tenuto l'evento organizzato da Inter Club che ha visto protagonisti la Legend nerazzurra Marco Materazzi.

Un pomeriggio vissuto con grande entusiasmo dai circa 1000 soci presenti, che hanno preso parte all'iniziativa confermando ancora una volta il forte legame della Campania con i colori nerazzurri. La regione conta infatti 70 Inter Club attivi, che riuniscono complessivamente quasi 10.000 soci, testimoniando la passione e il coinvolgimento della famiglia interista sul territorio.

L'evento si è aperto con una sorpresa speciale per i soci presenti, che hanno potuto scattarsi delle fotografie con le coppe dello Scudetto e della Coppa Italia conquistate dall'Inter nella stagione 2025/26, il modo migliore per immortalare un ricordo con i simboli di un'annata trionfale, quella del Double.

A seguire, c'è stato uno speech di Marco Materazzi, condotto da Roberto Scarpini, durante il quale la Legend nerazzurra ha condiviso con i presenti racconti, aneddoti e ricordi legati alla sua esperienza in nerazzurro. Al termine dello speech di Materazzi, un Meet and Greet esclusivo ha dato a tutti i soci presenti l'opportunità di incontrare personalmente Materazzi, scattare foto e raccogliere autografi. Un'occasione speciale di incontro e condivisione, che ha rinnovato il legame tra l'Inter e i suoi tifosi in Campania, confermando ancora una volta il grande entusiasmo e il senso di appartenenza che animano la community Inter Club in tutta Italia".