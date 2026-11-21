Nel corso di una recente puntata del podcast Kampo, l'ex fenomeno francese Thierry Henry ha raccontato come il brasiliano Ronaldo abbia raggiunto il suo massimo splendore in occasione della sua permanenza all'Inter, al Barcellona e al PSV Eindhoven: "Van Basten è là in alto, Ronaldo anche. Ce ne sono anche altri, ma quando vedevi Ronaldo al PSV, all'Inter, al Barcellona e con il Brasile mentre era nel suo prime ti rendevi conto che poteva fare quello che voleva".