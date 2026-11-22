L'Inter Women di David Sassarini si mette alle spalle nel migliore dei modi l'ultima settimana contraddistinta dalla sconfitta shock contro la Juventus in campionato e dal tonfo in Champions League contro il Real Madrid andando a dominare in casa della Ternana. Finisce con un 4-0 che non ammette repliche la sfida disputata a Narni, dove le nerazzurre si prendono praticamente dall'inizio alla fine il comando delle operazioni. La prima marcatura arriva al 18esimo grazie a Masa Tomasevic che piomba sull'assist di Benedetta Glionna e di prima intenzione mette la palla alle spalle di Gloria Ciccoli dopo aver baciato la traversa. Il raddoppio arriva poco prima della fine del primo tempo con Michela Cambiaghi, brava a inserirsi in area e a trovare il diagonale vincente.

Nella ripresa l'Inter aumenta le distanze grazie al micidiale contropiede su azione da corner rossoverde finalizzato da Glionna, che lanciata dalle retrovie parte in fuga solitaria e davanti a Ciccoli è fredda quanto basta per trovare il tris. Dopo il terzo gol, le Fere si scuotono cercando il punto della bandiera in più occasioni, anche se è l'Inter che trova la quarta marcatura nel recupero con Brittany Raphino, che aveva segnato anche pochi minuti prima ma in fuorigioco. Vittoria rotonda che lascia l'Inter al secondo posto dietro alla Roma vittoriosa in casa del Como Women.