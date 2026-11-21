Interviene ai microfoni di Sky Sports Deutschland anche Deniz Undav, attaccante dello Stoccarda, per commentare il deludente pareggio arrivato contro lo Schalke 04 prima dell'impegno di Champions League contro l'Inter: "La partita è stata intensa, combattuta, con occasioni da entrambe le parti. È stata una partita a tutto campo e, dal mio punto di vista, abbiamo avuto le occasioni più nitide, quindi con un po' di fortuna avremmo potuto vincere. Ma al momento ci manca quel tocco finale. A volte lo Schalke è riuscito a bloccare i nostri tiri, a volte li ha parati, e a volte ci è mancata la precisione finale. A volte il calcio è così. Dobbiamo rimanere concentrati e ora rivolgere la nostra attenzione all'Inter: sono convinto che presto ci rifaremo".
Lo stesso Undav è ancora in attesa del suo primo gol in Bundesliga dopo dieci giornate, avendo avuto due occasioni contro lo Schalke senza riuscire a concretizzarle. Ma la cosa non lo preoccupa: "È sempre così per gli attaccanti, alla fine la svolta arriva".
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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