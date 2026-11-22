ATALANTA-INTER 1-2 (16', 32' Esposito (I), 35' Elmas (A))
LIVE MATCH
49' - Cross volante di Dimarco, Esposito non aggancia e la palla termina a Sportiello.
48' - Stavolta è Maresca a fischiare in ritardo un fallo di Esposito su Scalvini.
47' - Barella atterra Ederson davanti all'assistente di destra, che attende qualche secondo poi segnala il fallo.
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21.49 - Spetta all'Atalanta il calcio d'inizio della ripresa: PARTITI!
21.48 - Le due squadre tornano in campo per l'inizio del secondo tempo.
HALFTIME REPORT - La partita in questo primo tempo è stata divertente, con l'Inter che mantiene il predominio del gioco per ampi tratti e capitalizza con la doppietta di Pio Esposito, che punisce due disattenzioni della difesa dell'Atalanta trovando una doppietta che sembra indirizzare il risultato. Sbaglia però anche la difesa dell'Inter quando Eljif Elmas riesce a trovare la rete che rimette la Dea sui binari della gara. Dopo la rete segnata gli uomini di Sarri si buttano un po' di più, l'Inter però gestisce e ha anche due occasioni interessanti non sfruttate per allungare. Chivu chiede alla squadra di non scherzare col fuoco... Unico vero neo, l'uscita per infortunio muscolare di Calhanoglu, rilevato da Sucic.
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45' + 2 - Sucic prova il tiro ma incespica sul pallone e viene anticipato. Su quest'azione si chiude il primo tempo: Inter al riposo avanti per 2-1 sull'Atalanta.
45' + 1 - Inizia il recupero.
44' - Ci sarà un minuto di recupero.
42' - Maresca ferma il gioco per una carica di Zalewski su Sucic, lo stadio e i giocatori orobici protestano perché la Dea era lanciata in avanti.
42' - Pavard vicino al gol, il colpo di testa del francese è deviato da Krstovic.
40' - Troppo altruismo tra gli avanti nerazzurri, Thuram non approfitta del velo di Esposito e invece di tirare prova a servire Pavard. Poi la palla finisce a Barella che trova un corner.
39' - Tiro di Zappacosta poco oltre l'area, palla deviata che finisce comoda tra le mani di Martinez.
38' - Barella perde un brutto pallone, Krstovic va in ripartenza solitaria ma viene controllato da Sucic che poi spende un fallo.
37' - Ancora Elmas prova a rendersi pericoloso, stavolta la difesa chiude.
35' - ELMAS! LA RIAPRE L'ATALANTA! Il macedone approfitta della troppa libertà concessa dalla difesa nerazzurra sulla giocata di De Ketelaere, raccoglie un rimpallo e lascia Martinez di sale.
34' - Calhanoglu deve uscire, dentro Sucic. Problema al flessore per il turco.
IL GOL DI ESPOSITO: Corner di Dimarco, Esposito stacca indisturbato tra i centrali orobici e firma la doppietta.
32' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRR!!! PIOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO EEEEEEEEEEEEEESPOOOOOOOOOOOOOSIIIIIIIIIIITOOOOOOOOOOOOOO!!!
32' - Sportiello prima interviene su Thuram, poi è clamoroso sul tap-in di Esposito. Attenzione alle condizioni di Calhanoglu.
30' - Martinez ha un guizzo da vero felino. Sul tiro di Krstovic il portiere spagnolo prima respinge corto, poi però con un autentico riflesso col piede spazza via evitando l'intervento di De Ketelaere.
30' - Scontro tra capitani, Barella atterra Ederson.
29' - Thuram stacca bene sul cross di Carlos Augusto ma sbaglia l'impatto di testa, palla fuori.
27' - Mkhitaryan prova il cross da destra, Sportiello esce e anticipa Thuram.
24' - Dialogano Esposito e Thuram sulla linea di metà campo, il francese finisce imbrigliato da due difensori e non può fare altro che guadagnare il fallo.
23' - Mkhitaryan in campo aperto allarga su Spence, il cui cross rasoterra è intercettato da Zappacosta. Chiusura importante perché due interisti erano pronti a ricevere.
20' - Deviazione di Barella, calcio d'angolo Atalanta. Sul quale Martinez si avventa in uscita un po' goffamente, Pavard lo aiuta.
IL GOL DI ESPOSITO: La giocata porta la firma quasi completa di Nicolò Barella, che prende palla, si incunea in area, prova un primo lancio ribattuto poi mette un pallone che complice una deviazione arriva comodo sui piedi di Esposito che da due passi appoggia nella porta di Sportiello.
16' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'ìNTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRR!!!! PIOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO EEEEEEEEEEESPOOOOOOOOOOOSIIIIIIIIIIIITOOOOOOOOOOOO!!!
15' - Azione dell'Atalanta innescata da Bellanova che brucia sullo sprint Dimarco, la conclusione è di Kessie che manda fuori.
12' - Bella chiusura di Carlos Augusto sul lancio di Zalewski, corner per l'Atalanta.
11' - Esposito! Stacco dell'attaccante che prende il tempo a Kolasinac sul cross di Dimarco, il suo colpo di testa va fuori di poco.
10' - Inter che attacca palleggiando la palla tra le due fasce, Spence guadagna un fallo laterale.
8' - Cross per Krstovic che però diventa una telefonata per Martinez, protetto dalla sua difesa.
7' - Zalewski prima mette in mezzo un pallone spazzato da Carlos Augusto, poco dopo prova invece il tiro bloccato da Martinez.
4' - Esposito arriva sul pallone toccato da Dimarco, poi prova l'appoggio su Barella che calcia alto. Palla persa malamente da Kessie che ha innescato la ripartenza.
3' - Grande palla di Mkhitaryan a scaricare su Calhanoglu che prova la conclusione, Kolasinac manda in corner.
2' - Barella scatta sul lancio di Spence e mette in area dove trova Dimarco, il cui appoggio in mezzo è però intercettato dalla difesa.
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20.45 - Sarà dell'Inter il calcio d'inizio del match: PARTITI!!!
20.43 - Ederson e Barella davanti a Maresca per il sorteggio.
20.41 - Atalanta e Inter entrano in campo per il prepartita. Carnesecchi, assenza last minute, ha accusato un problema al ginocchio.
20.34 - Passo indietro per Carnesecchi, andrà Sportiello tra i pali.
20.31 - Carnesecchi prova a stringere i denti e giocare.
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IL TABELLINO
ATALANTA-INTER 1-2
MARCATORI: 16', 32' Esposito (I), 35' Elmas (A)
ATALANTA: 57 Sportiello; 16 Bellanova, 42 Scalvini, 23 Kolasinac, 77 Zappacosta; 99 Elmas, 19 Kessie, 13 Ederson; 17 De Ketelaere, 59 Zalewski; 90 Krstovic.
In panchina: 29 Carnesecchi, 51 Sonzogni, 7 Sulemana, 8 Pasalic, 9 Scamacca, 10 Samardzic, 11 Rowe, 18 Raspadori, 31 Kristensen, 40 Obric, 41 Idele, 47 Bernasconi, 70 Gaetano.
Allenatore: Maurizio Sarri.
INTER: 1 J. Martinez; 28 Pavard, 95 Bastoni, 30 Carlos Augusto; 99 Spence, 23 Barella, 20 Calhanoglu (33' 8 Sucic), 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 94 Esposito, 9 Thuram.
In panchina: 12 Di Gennaro, 49 Provedel, 5 Stankovic, 6 Stones, 10 Lautaro Martinez, 11 Luis Henrique, 17 Diouf, 21 Jones, 25 Akanji, 31 Bisseck, 53 Lavelli.
Allenatore: Cristian Chivu.
Arbitro: Maresca. Assistenti: Rossi M. - Mastrodonato. Quarto Ufficiale: Colombo. VAR: Gariglio. AVAR: Di Paolo.
Note
Possesso palla: 32%-68%
Tiri in porta: 4-4
Tiri totali: 8-11
Corner: 2-3
Recupero: 1°T 1'.
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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