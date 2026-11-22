Raoul Bellanova, esterno dell'Atalanta, ha parlato così a DAZN nel pre-partita: "La vittoria di Monza ci ha dato morale perché arrivavamo da un periodo difficile. Oggi serve la partita perfetta per cercare di fare punti questa sera, considerando anche i precedenti contro l'Inter. Bisogna stare attenti anche nel pressare alti perché hanno tanti campioni che sanno uscire dalle difficoltà. Bisogna leggere i momenti e cercare di limitare al massimo le loro qualità".

Difesa? "Sapevamo che i cambiamenti avrebbero portato qualche diffocoltà, ma qualche miglioramento si vede e cerchiamo di togliere tutte le lacune", ha detto il classe 2000.