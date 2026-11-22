Marcus Thuram è pronto a trascinare di nuovo l'Inter. Come riportato dal Corriere dello Sport, le due settimane di sosta sono state preziose per il francese, chiamato a trascinare l'Inter durante l'assenza di Lautaro Martinez tra ottobre e novembre. Dopo l'affaticamento muscolare accusato contro il Como, l'attaccante ha recuperato le energie ad Appiano Gentile, rinunciando anche agli impegni con la Francia per non correre rischi.

Contro l'Atalanta toccherà ancora a lui guidare il reparto offensivo di Chivu. Lautaro sarà a disposizione, ma dovrebbe partire dalla panchina, lasciando spazio alla coppia formata da Thuram e Pio Esposito. Proprio il giovane attaccante arriva da una sosta particolarmente positiva con la Nazionale, durante la quale ha trovato il gol contro Francia e Belgio. Prestazioni che hanno confermato la sua crescita e aumentato la fiducia nei suoi confronti.

I compiti dei due attaccanti saranno complementari: Esposito dovrà fare da riferimento centrale, lottare con i difensori e creare spazi, mentre Thuram sarà chiamato ad attaccare la profondità e sfruttare la propria velocità. Il francese, che contro l'Atalanta ha realizzato due gol in sei precedenti, vuole ripartire con continuità anche per rilanciare le proprie ambizioni con la Nazionale. Prima, però, c'è da trascinare l'Inter nella delicata trasferta di Bergamo.