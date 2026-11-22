Ieri a Napoli si è tenuto un evento per Inter Club campani che ha avuto come protagnista Marco Materazzi: l'ex difensore è stato sollecitato su diversi argomenti tra cui l'ammissione rencente di Maicon rigurdante un presunto tentativo di Mourinho di convincerlo ad andare con lui a Madrid a febbraio, quando cioè c'era ancora molto da giocarsi all'Inter. Al riguardo Matrix ha detto: “Non lo so e non so di questi loro discorsi. Dico però che anche se Mourinho ha deciso prima di andare a Madrid, lui è stato un professionista fino all'ultimo giorno. Perché quando entravo nel suo spogliatoio e gli chiedevo di guardarmi in faccia, lui mi guardava in faccia, quindi sapevo già che sarebbe andato via. Ma l'importante per l'Inter era alzare quel trofeo e l'abbiamo fatto. Quindi dobbiamo solo ringraziarlo e dire meno male che è arrivato perché chiaramente ci ha cambiato la mentalità”.

Il retroscena sull'esultanza al Mondiale per Club

Passando a qualche mese dopo, invece, in più di un'occasione Samuel Eto’o era solito celebrare i gol saltando con in mano dei sacchetti della spesa: il tutto fa riferimento ad un film e al rapporto infelice che si era creato tra la squadra e l'allora allenatore Rafa Benitez. Così Matrix: “Una volta giochiamo a Lecce e l'Inter prende tutto l'albergo per noi. Oltre noi c'è solo un ospite che non si può mandar via. Era Lino Banfi. Io chiedo a Butti di farlo venire mentre mangiamo. Chiaramente quando lui è arrivato, c’era tutto lo spogliatoio a terra a ridere e Benitez un po’ si è risentito, perché andando a vedere quel film poteva capire la sua esultanza. Io con Samuel Eto’o, da quando è arrivato a Milano, sono andato subito in sintonia. Prima di Palermo-Inter gli faccio vedere “L'allenatore nel pallone”, il primo, e lui si innamora. Gli dico, ogni volta che fai gol lo facciamo, e lui lo fa”.