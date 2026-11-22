Dopo la sosta nazionali, riecco il campionato. L'Inter, impegnata stasera sul sempre difficile campo di Bergamo, cerca una vittoria per rispondere ai successi di ieri di Lazio, Roma e Como.

QUI ATALANTA – Con i recuperi di Bellanova, Kessie, Kristensen, Gaetano e Raspadori, Sarri ritrova ben cinque elementi e finalmente può avere scelta per la formazione dopo i tantissimi problemi avuti prima della sosta. Da valutare, ovviamente, la condizione fisica di tutti loro. Si va verso la conferma del 4-2-3-1 con Elmas, De Ketelaere, Rowe alle spalle di Krstovic.

QUI INTER – Chivu ritrova finalmente Lautaro, ma difficilmente il capitano partirà dall'inizio: spazio ancora a Esposito e Thuram, considerando l'assenza di Bonny. Fuori causa anche Zielinski per il noto problema al piede: si spera di recuperarlo per lo Stoccarda in Champions. Akanji non è al meglio e potrebbe lasciare il posto a Pavard, con Bisseck spostato al centro. Spence in vantaggio su Diouf per la destra, mentre occhio alla candidatura di Jones come mezzala sinistra. Barella e Calhanoglu completano la mediana più Dimarco a sinistra.

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PROBABILI FORMAZIONI:

ATALANTA (4-2-3-1): Carnesecchi; Bellanova, Scalvini, Kolasinac, Zappacosta; Kessie, Ederson; Elmas, De Ketelaere, Rowe; Krstovic.

Panchina: Sportiello, Sonzogni, Kristensen, Obric, Idele, Bernasconi, Pasalic, Gaetano, Samardzic, Zalewski, Sulemana, Raspadori, Scamacca.

Allenatore: Fabregas.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Hien, Kossounou, Pompei.

INTER (3-5-2): Martinez; Pavard, Bisseck, Bastoni; Spence, Barella, Calhanoglu, Jones, Dimarco; Thuram, Esposito.

Panchina: Provedel, Di Gennaro, Stones, Akanji, Carlos Augusto, Luis Henrique, Diouf, Stankovic, Mkhitaryan, Sucic, Lautaro, Lavelli.

Allenatore: Chivu.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Bonny, Zielinski.

ARBITRO: Maresca.

Assistenti: M. Rossi e Mastrodonato.

Quarto ufficiale: Colombo.

Var: Gariglio.

Avar: Di Paolo.

