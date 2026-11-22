Un gol di Maša Tomašević ha dato il la alla larga vittoria di Inter Women sul campo della Ternana: "Segnare è stato molto importante perché ha sbloccato la gara e anche perché venivamo da un momento complicato - ha spiegato a Inter TV la calciatrice montenegrina dopo il 4-0 di Narni -. Era importante reagire e dimostrare chi siamo veramente: possiamo competere ovunque e contro chiunque. Questa rete è stata importante anche per me, ma la cosa che conta di più è essere riuscite a vincere. Abbiamo giocato con grande calma, cercando giocate semplici come ci aveva chiesto l'allenatore: penso che questa sia stata la chiave della vittoria, siamo state molto compatte".

Roma-Inter dopo la sosta

"Noi abbiamo sempre fiducia in noi stesse, possiamo affrontare e battere chiunque: andremo a Roma a testa alta per cercare di conquistare questi tre punti”.