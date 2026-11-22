Se sulla corsia destra della mediana Barella rappresenta una certezza, a sinistra la situazione è differente. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, nessuno ha conquistato il ruolo di titolare inamovibile e proprio in questo scenario si inserisce la possibile novità in vista della sfida di oggi a Bergamo: il rilancio di Curtis Jones, con la possibilità di vederlo in campo dal primo minuto.

64 giorni dopo l'ultima apparizione

Per il centrocampista inglese, un eventuale impiego significherebbe tornare in campo dopo 64 giorni di assenza a causa dell'infortunio. La sua ultima presenza risale al 19 settembre, nella sfida contro la Roma all'Olimpico, terminata con una rimonta nerazzurra. Quella resta anche la sua prima e finora unica partita da titolare in Serie A.

Una prestazione non particolarmente brillante, condizionata anche dall'andamento della gara e dalle difficoltà incontrate dalla squadra nel primo tempo. Ben diverso, invece, il ricordo della sua apparizione contro il Napoli a San Siro, due settimane prima. In quell'occasione Jones era subentrato a inizio ripresa al posto di Sucic, in un momento complicato per l'Inter, riuscendo a offrire una risposta positiva. Una scelta azzeccata da parte di Chivu, che aveva potuto apprezzare le qualità del centrocampista arrivato a Milano dopo essere stato a lungo seguito durante il mercato estivo.

L'inglese aveva dimostrato di sapersi adattare rapidamente alle esigenze della squadra, mettendo a disposizione anche caratteristiche diverse da quelle abituali pur di aiutare i compagni. Del resto, il suo repertorio è ampio: progressione, gestione del pallone, capacità di costruzione e inserimenti in fase offensiva sono qualità che Chivu conosce bene.

Ballottaggio con Sucic e Mkhitaryan

La duttilità di Jones rappresenta un valore aggiunto per l'Inter, soprattutto in una fase della stagione particolarmente intensa, con un calendario fitto di impegni da qui alla pausa natalizia. Il tecnico potrebbe quindi decidere di concedergli subito spazio, sfruttando le sue caratteristiche anche dall'inizio. Resta però aperto il ballottaggio con Sucic e Mkhitaryan, entrambi in corsa per una maglia nella zona sinistra del centrocampo.