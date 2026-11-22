Il futuro della panchina della Juventus continua ad alimentare il dibattito, soprattutto dopo le recenti dichiarazioni di Antonio Conte sul desiderio di chiudere un cerchio con il club bianconero. Parole che inevitabilmente si intrecciano con la posizione di Luciano Spalletti, chiamato a gestire una situazione complicata e le aspettative di un ambiente particolarmente esigente. A commentare la vicenda è stato Emanuele Giaccherini, ex calciatore della Juventus e attuale opinionista di DAZN, che ha analizzato le intenzioni di Conte e le possibili ripercussioni delle sue dichiarazioni sull'attuale allenatore bianconero.
Giaccherini su Conte: "Allenare è la sua vita, la Juve rappresenta tanto per lui"
Secondo Giaccherini, il desiderio di Conte di tornare in panchina sarebbe legato soprattutto alla passione per il proprio lavoro e al rapporto speciale che lo unisce alla Juventus, società nella quale ha vissuto momenti importanti sia da calciatore sia da allenatore. "Credo che Antonio faccia fatica a stare lontano dai campi, vuole allenare, è la sua vita. Il fatto che comunque la Juve rappresenti la sua vita da calciatore e da allenatore quando ha iniziato il ciclo più vincente della Juve in Italia". L'ex centrocampista ha poi ricordato come, in passato, si fosse già parlato di un possibile ritorno di Conte a Torino, senza che le parti riuscissero a trovare un'intesa. "Per Conte c'è anche stata la possibilità di tornare a Torino in passato, ma lui e il club bianconero non si sono mai riuniti".
Giaccherini sulle parole di Conte: "Spalletti ha tanta pressione addosso"
Le dichiarazioni dell'ex allenatore nerazzurro arrivano in una fase delicata per Spalletti, la cui posizione continua a essere al centro delle discussioni. Giaccherini ha sottolineato come il momento attraversato dalla Juventus possa aver contribuito a riaccendere le voci sul futuro della panchina. "Perché proprio ora? Perché la situazione in casa Juve è questa e c'è grande pressione anche sulle spalle di Spalletti". Secondo l'ex calciatore, tuttavia, non ci sarebbe nulla di particolarmente sorprendente nell'interesse che la panchina bianconera continua a suscitare tra gli allenatori di primo piano. Nel corso del suo intervento, Giaccherini ha fatto riferimento anche a Simone Inzaghi, altro nome accostato alla Juventus in vista di un possibile cambio di guida tecnica. "È il gioco delle parti. La panchina della Juve interessa a tutti gli allenatori, è normale. Ognuno tira l'acqua al suo mulino. Si parlava anche di Inzaghi alla Juve: è tutto normale, non credo che vada alimentata la polemica. Spalletti ha comunque personalità e può reggere qualsiasi pressione".
Autore: Ludovica Ferrante
Altre notizie - News
Altre notizie
- 21:40 LIVE - Atalanta-Inter 1-2, intervallo: Esposito-show, partita divertente
- 20:12 Atalanta, Giuntoli a DAZN: "Sarri? Ha grande esperienza, penso sia sulla strada giusta"
- 20:10 Chivu a DAZN: "A Bergamo gara tosta. Pavard-Spence? Non faccio esperimenti"
- 20:00 Mkhitaryan a ITV: "Atalanta non al meglio, ma restano pericolosi"
- 19:58 Serie A, il Frosinone crolla a San Siro: il Milan stravince per 5-1
- 19:57 Mkhitaryan a DAZN: "Complimenti a Chivu per la Panchina d'Oro, ma abbiamo obiettivi più importanti"
- 19:50 Atalanta, Bellanova a DAZN: "Per fare punti contro l'Inter serve la gara perfetta"
- 19:45 Pochettino, esordio amaro: lo United perde 4-0 col Liverpool ed è penultimo
- 19:30 Giaccherini: "Conte vuole allenare, fatica lontano dal calcio"
- 19:15 Sky - Atalanta-Inter, Chivu sorprende a centrocampo. La scelta su Lautaro
- 19:00 Minaudo: "L'Inter ha rappresentato tutto per me. All'Atalanta gli anni più belli"
- 18:45 Compagnoni: "Spence ormai è una garanzia, curioso per Jones dal 1'"
- 18:16 Benitez, la foto di Mourinho e Leonardo: i retroscena di Materazzi
- 18:15 Corsa alla presidenza FIFA, anche la CAF africana appoggia Infantino
- 18:00 Milan, Amorim: "I principi di altre squadre sono più chiari dei nostri"
- 17:45 Roma, Mora: "Scudetto? Noi pensiamo una partita alla volta"
- 17:30 Atalanta-Inter, la Dea subisce tanto: media di 1,8 gol incassati a partita
- 17:14 Materazzi racconta l’esultanza di Eto’o: "Gli feci vedere il film e si innamorò"
- 16:59 Sassuolo sempre più in crisi: il Genoa sbanca il Mapei Stadium. Pari tra Bologna e Udinese
- 16:45 Tomašević: "Era importante reagire a dimostrare chi siamo veramente"
- 16:30 L'informazione di FcInterNews.it sempre con te: scarica la nostra app
- 16:14 Lazio e Roma, ritmi alti in vetta: i dati delle ultime 5. E ora l'Inter...
- 15:59 Sassarini: "Con la Ternana vittoria importante, abbiamo dominato per larghi tratti"
- 15:44 Adani: "Il no a Mancini quando era all'Inter? Non mi sono mai pentito"
- 15:30 Juve, Spalletti: "601esima panchina in A un mio obiettivo, dopo quello che si è detto"
- 15:15 Nuovo traguardo per Bugeja: oggi la 100esima con l'Inter Women
- 15:00 Altra tegola per il PSG: dopo Kvaratskhelia, crac anche per Doué
- 14:45 La Russa: "Scudetto all'Inter. Ma la Lazio capolista mi piace"
- 14:30 L'Inter Women riparte al meglio: poker in casa della Ternana
- 14:21 Woltemade sblocca, poi la Juve dilaga: Venezia travolto 4-0
- 14:05 Viviano: "Attacco Inter fortissimo, ma avere o no Lautaro cambia le cose"
- 13:50 Callegari e Trevisani concordi: Thuram rinnovo prioritario. "Ma se Calha..."
- 13:35 Wohlgemuth, DS Stoccarda: "Mercoledì con l'Inter una partita speciale"
- 13:20 Qui Atalanta - Ventiquattro i giocatori convocati da Sarri per l'Inter
- 13:05 Svensson piace all'Inter ma non solo: possibile asta italiana ed europea
- 12:51 Spalletti risponde a Conte: "Non voglio aggiungere nulla"
- 12:37 Juve U20, Spanò: "Inter brava a concretizzare quanto prodotto"
- 12:23 Graziani: "Esposito ha ampi margini di miglioramento"
- 12:09 Women, le formazioni ufficiali di Ternana-Inter: Robustellini dal 1'
- 11:55 Inter Club, è festa grande a Napoli per i tifosi campani: presente Materazzi
- 11:41 GdS - Asse Milano-Cagliari: Mendy può essere l'erede di Bonny
- 11:27 Colantuono: "Atalanta-Inter? Partita complicata per entrambe"
- 11:13 Sky - Atalanta-Inter, le probabili formazioni: Pavard e Jones scaldano i motori
- 10:59 Nicolae: "Ecco come ho lanciato Provstgaard. Inter? Già pronto, con Chivu farebbe grandi cose"
- 10:45 Carnesecchi sfida Martinez, in ballo la porta del futuro dell'Inter? L'Atalanta fissa il prezzo
- 10:32 Corsera - L'Inter riparte da Bergamo: Chivu ritrova Lautaro e punta sull'equilibrio
- 10:19 TS - La gestione di Lautaro, il tour de force e la trasferta di Bergamo: l'Inter di Chivu riparte
- 10:04 TS - Atalanta-Inter, conferme su Pavard e Bisseck. Jones scalpita
- 09:51 CdS - A Bergamo per riprendersi il secondo posto: Chivu cerca la svolta nella corsa scudetto
- 09:36 CdS - Thuram rigenerato, è lui la certezza. Il tandem con Pio per far male all'Atalanta
- 09:23 CdS - Atalanta-Inter, Jones e Pavard verso una maglia dal 1'. Zielinski out
- 09:10 GdS - Lazio e Roma vincono, Inter che fai? Inizia il tour del force
- 08:55 Capello: "Vincere a Bergamo non è mai facile, dipende dall'Inter. Roma e Lazio..."
- 08:41 Zielinski out contro l'Atalanta: cosa filtra per Inter-Stoccarda
- 08:27 GdS - Tentazione Jones, titolare dopo 64 giorni? Chivu ci pensa
- 08:14 GdS - In difesa Pavard, Lautaro dalla panchina: la probabile dell'Inter
- 08:00 Preview Atalanta-Inter - Lautaro dalla panchina. Sorpresa Jones?
- 00:00 Le pretese da santo di Antonio Conte
- 23:45 Bayern Monaco, Dreesen: "Il nostro desiderio è la Champions League"
- 23:31 Henry: "Ronaldo nel suo prime all'Inter, al PSV e nel Barcellona"
- 23:17 Fabregas: "Ramon? Deve imparare a fermare gente come Thuram ed Esposito"
- 23:03 Stoccarda, Prömel: "Ci riprenderemo, contro l'Inter daremo il massimo"
- 22:49 Napoli-Torino 1-0, McTominay la risolve e dà fiato ad Allegri
- 22:35 Martorelli: "Tante partite trabocchetto, ma Atalanta-Inter è quella più importante"
- 22:20 Como, Da Cunha: "Volevamo reagire subito dopo la sconfitta con l'Inter"
- 22:06 Stoccarda, messaggio di Undav all'Inter: "Presto ci rifaremo"
- 21:52 Lautaro scalpita per tornare. E l'Atalanta è tra le sue vittime preferite
- 21:38 Stoccarda frenato, Hoeneß amaro: "Abbiamo perso un'occasione"
- 21:23 Spalletti: "Conte vuole tornare alla Juve? Trovo normale che..."
- 21:09 Gasperini: "Chi più forte di Malen? In Serie A gente valida come Lautaro"