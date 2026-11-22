Il futuro della panchina della Juventus continua ad alimentare il dibattito, soprattutto dopo le recenti dichiarazioni di Antonio Conte sul desiderio di chiudere un cerchio con il club bianconero. Parole che inevitabilmente si intrecciano con la posizione di Luciano Spalletti, chiamato a gestire una situazione complicata e le aspettative di un ambiente particolarmente esigente. A commentare la vicenda è stato Emanuele Giaccherini, ex calciatore della Juventus e attuale opinionista di DAZN, che ha analizzato le intenzioni di Conte e le possibili ripercussioni delle sue dichiarazioni sull'attuale allenatore bianconero.

Giaccherini su Conte: "Allenare è la sua vita, la Juve rappresenta tanto per lui"

Secondo Giaccherini, il desiderio di Conte di tornare in panchina sarebbe legato soprattutto alla passione per il proprio lavoro e al rapporto speciale che lo unisce alla Juventus, società nella quale ha vissuto momenti importanti sia da calciatore sia da allenatore. "Credo che Antonio faccia fatica a stare lontano dai campi, vuole allenare, è la sua vita. Il fatto che comunque la Juve rappresenti la sua vita da calciatore e da allenatore quando ha iniziato il ciclo più vincente della Juve in Italia". L'ex centrocampista ha poi ricordato come, in passato, si fosse già parlato di un possibile ritorno di Conte a Torino, senza che le parti riuscissero a trovare un'intesa. "Per Conte c'è anche stata la possibilità di tornare a Torino in passato, ma lui e il club bianconero non si sono mai riuniti".

Giaccherini sulle parole di Conte: "Spalletti ha tanta pressione addosso"

Le dichiarazioni dell'ex allenatore nerazzurro arrivano in una fase delicata per Spalletti, la cui posizione continua a essere al centro delle discussioni. Giaccherini ha sottolineato come il momento attraversato dalla Juventus possa aver contribuito a riaccendere le voci sul futuro della panchina. "Perché proprio ora? Perché la situazione in casa Juve è questa e c'è grande pressione anche sulle spalle di Spalletti". Secondo l'ex calciatore, tuttavia, non ci sarebbe nulla di particolarmente sorprendente nell'interesse che la panchina bianconera continua a suscitare tra gli allenatori di primo piano. Nel corso del suo intervento, Giaccherini ha fatto riferimento anche a Simone Inzaghi, altro nome accostato alla Juventus in vista di un possibile cambio di guida tecnica. "È il gioco delle parti. La panchina della Juve interessa a tutti gli allenatori, è normale. Ognuno tira l'acqua al suo mulino. Si parlava anche di Inzaghi alla Juve: è tutto normale, non credo che vada alimentata la polemica. Spalletti ha comunque personalità e può reggere qualsiasi pressione".