Fermo dallo scorso 10 ottobre, Lautaro Martinez scalpita per tornare in campo e potrebbe farlo domani nella gara contro l'Atalanta. Squadra che in questi anni ha ispirato particolarmente il capitano dell'Inter: l'argentino, infatti, ha trovato la rete in cinque delle ultime sei sfide contro gli orobici in Serie A e in generale ha realizzato otto marcature contro la Dea nella competizione. Solo contro Cagliari (12) e Salernitana (10) ne conta di più (otto anche contro la Lazio).