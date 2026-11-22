Nel corso di una recente intervista concessa a lavocedellevalli.it, il tecnico Stefano Colantuono, ex allenatore dell'Atalanta, ha analizzato brevemente l'imminente sfida di Serie A tra i bergamaschi e l'Inter, evidenziando come le insidie siano dietro l'angolo per entrambe le squadre: "Una partita molto complicata per entrambe. Perché dopo una pausa è tutto più intricato. Si tratta di una di quelle gare che sfuggono al pronostico. E l'enigma non deriva solo dal punto di vista fisico con i potenziali acciacchi di qualcuno che ha giocato in nazionale in settimana, ma anche dal punto di vista mentale. Perché chi ha disputato un match importante può rientrare scarico. E questo, in teoria, è il nodo più complesso da sciogliere".