Cristiano Giuntoli, direttore sportivo dell'Atalanta, ha parlato a DAZN nel pre-partita: "Scamacca? Conosciamo le sue qualità, si sta dividendo i minuti con Krstovic. Contiamo molto sulle sue qualità, che sono tantissime".

Con Sarri si parla sempre dell'aspetto tattico, ma non è solo quello...

"Ha grande esperienza, ha fatto tantissimi moduli in carriera. Penso stia percorrendo una strada corretta, non siamo ancora decollati dopo tanti infortuni. E' sempre stata una persona intelligente, cerca il confronto con i ragazzi e la condivisione è fondamentale".

Come vedi la situazione di Rowe?

"Aveva passato un'estate un po' particolare considerando il mercato. Ci aspettiamo molto da lui, così come da De Ketelaere. Secondo noi può rappresentare una pedina ideale per questo sistema e penso farà molto bene".