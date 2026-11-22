Questa sera, alla New Balance Arena, l'Inter ritroverà da avversario Marco Carnesecchi, uno dei portieri che la dirigenza nerazzurra segue con particolare attenzione in vista delle prossime stagioni. Il classe 2000 è ormai una certezza dell'Atalanta e della Nazionale e rappresenta uno dei profili più interessanti per un eventuale investimento tra i pali.
Dopo l'addio di Sommer, l'Inter ha deciso di puntare su Josep Martinez, arrivato dal Genoa nell'estate del 2024 e promosso a titolare dopo due stagioni da vice dello svizzero. Chivu ha più volte confermato la propria fiducia nello spagnolo, ma la società continua a valutare possibili alternative per il futuro. Martinez avrà ancora diversi mesi per convincere definitivamente e dimostrare di poter difendere la porta nerazzurra anche nella stagione 2027/2028.
L'idea Carnesecchi e la valutazione della Dea
Nel frattempo, come riportato da TMW, Carnesecchi resta un osservato speciale, soprattutto per età, rendimento ed esperienza in Serie A. L'ostacolo principale è però rappresentato dal costo dell'operazione. Il portiere ha recentemente rinnovato con l'Atalanta fino al 30 giugno 2030, ottenendo un adeguamento dell'ingaggio, e il club bergamasco non ha alcuna necessità di cederlo.
La valutazione si aggira tra i 40 e i 50 milioni di euro, una cifra che complica sensibilmente i piani dell'Inter. Anche perché sull'estremo difensore della Nazionale ci sarebbe l'interesse di diverse società straniere. La partita di questa sera sarà quindi un'occasione per osservarlo da vicino, mentre a Milano proseguono le riflessioni: Martinez resta il titolare, ma per il futuro la porta nerazzurra non è ancora una questione chiusa.
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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