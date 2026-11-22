Chivu deve fare i conti con alcune assenze in vista della sfida di questa sera contro l'Atalanta. Come riportato dal Corriere dello Sport, oltre a Bonny, non sarà disponibile neanche Piotr Zielinski, ancora alle prese con un fastidio alla pianta del piede. Il centrocampista ha stretto i denti con la Polonia, ma non è riuscito ad allenarsi con i compagni negli ultimi due giorni.

Resta quindi da assegnare una maglia a centrocampo. Il principale ballottaggio è tra Curtis Jones, ormai pienamente recuperato, e Sucic, con Mkhitaryan più indietro nelle gerarchie. In difesa, invece, è atteso il ritorno dal primo minuto di Benjamin Pavard. Il francese non parte titolare dal 10 ottobre, nella gara contro il Parma, prima dell'infortunio.

Conferme per le restanti maglie da titolari. Bisseck dovrebbe agire al centro della difesa, con Bastoni braccetto sinistro. Sulle fasce Dimarco e Spence, Barella e Calhanoglu inamovibili a centrocampo. In attacco spazio al tandem Esposito-Thuram con Lautaro dalla panchina.

La probabile formazione

Inter (3-5-2): Martinez; Pavard, Bisseck, Bastoni; Spence, Barella, Calhanoglu, Jones, Dimarco; Esposito, Thuram