L'Inter si prepara ad affrontare l'Atalanta in una sfida che potrebbe offrire indicazioni importanti sul percorso delle due squadre. A presentare il confronto è stato Maurizio Compagnoni, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, dove si è soffermato sulle possibili scelte di Cristian Chivu e sulle difficoltà incontrate dalla formazione bergamasca nel processo di adattamento alle idee di Maurizio Sarri. Il giornalista ha espresso particolare curiosità per il possibile impiego dal primo minuto di Curtis Jones, finora poco utilizzato, riservando invece parole di apprezzamento a Djed Spence, sempre più convincente sulla corsia destra nerazzurra.

Compagnoni: "Spence sta andando a mille, ormai è una garanzia"

Uno dei temi affrontati da Compagnoni riguarda il rendimento di Spence, che sta dimostrando di poter rappresentare una soluzione affidabile per la fascia destra dell'Inter. "Spence sta andando a mille, è il suo ruolo mentre Diouf è adattato, è come se mettessi Barella. Spence ormai è una garanzia, Jones sono curioso di rivederlo". Il giornalista ha quindi evidenziato la differenza tra l'esterno inglese e Andy Diouf, utilizzato in una posizione che non rispecchia pienamente le sue caratteristiche.

Jones dal primo minuto contro l'Atalanta? Compagnoni: "Sono curioso"

L'attenzione si è poi spostata su Curtis Jones, centrocampista inglese che potrebbe trovare spazio nell'undici iniziale di Chivu dopo un periodo nel quale si è visto poco in campo. "Dell'Inter sono curioso di vedere se giocherà Jones dal primo minuto, fin qui l'abbiamo visto molto poco". Il possibile impiego dell'ex Liverpool rappresenta dunque uno degli elementi di maggiore interesse della sfida di Bergamo, anche per capire quale contributo possa offrire alla manovra nerazzurra.

Compagnoni su Atalanta-Inter: "Anche la squadra di Sarri è un cantiere aperto"

Compagnoni ha infine analizzato le difficoltà della partita, soffermandosi sul percorso dell'Atalanta e sui cambiamenti introdotti da Sarri. "Difficile dare una risposta, non sappiamo se l'Inter sarà dominante. Anche l'Atalanta ha un cartello con scritto 'working in progress', cambiare impostazione tattica dopo tanti anni non è facile. Credevo che le difficoltà per Sarri venissero risolte prima".