Ospite di Gianluca Gazzoli al 'BSMT', Lele Adani ha ricordato i perché del suo 'no' all'offerta di Roberto Mancini che, nel 2014, per la sua seconda esperienza da tecnico dell'Inter, lo voleva come collaboratore: "Se avessi accettato, la mia sarebbe stata una carriera diversa. Ma non mi sono mai pentito - le parole dell'opinionista TV -. Avrei visto il calcio da un punto di vista diverso, da una prospettiva costantemente 'interna'. In tanti dovrebbero sapere che anche in quella situazione lì ho fatto una grande rinuncia a livello economico. Non c'è solo il contratto, ma c'è un percorso che ti porta a fare quello che ti piace. Mancini, tra l'altro, è un allenatore che ha guadagnato tanti soldi andando allo Zenti San Pietroburgo, in Arabia Saudita e in Qatar, oltre a vincere con la Nazionale italiana (l'Europeo 2021, ndr). E anche i suoi assistenti guadagnano tanto. Mancini è uno che difende il suo gruppo di lavoro: se c'è fedeltà, non si separa dai suoi collaboratori. E' così' che un professionista dovrebbe fare, magari integrando lo staff, ma senza eliminare chi si dimostra fedele. Questa cosa non ha cambiato il rapporto tra di noi, anzi, lo ha fortificato".

Il discorso da allenatore allora è chiuso.

"Sì, ma non perché non sarei stimolato, quello è un mondo affascinante. Sai cosa mi disse Mancini: 'Per me puoi continuare a fare le telecronache'. Gli ho risposto: "Roby, non si può, non ce lo fanno fare. Non posso fare le telecronache alla sera dopo essere stato tutto il giorno con te".