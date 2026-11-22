L'Inter si prepara ad affrontare l'Atalanta in una trasferta che si preannuncia particolarmente impegnativa. A pochi minuti dal fischio d'inizio, Henrikh Mkhitaryan è intervenuto ai microfoni di Inter TV, soffermandosi sulla preparazione della squadra e sulle difficoltà che attendono i nerazzurri di Cristian Chivu. Il centrocampista armeno ha sottolineato l'importanza dei recuperi dall'infermeria, fondamentali per affrontare un periodo ricco di impegni, invitando però i compagni a non sottovalutare la formazione bergamasca.

L'ex Roma ha evidenziato il lavoro svolto durante la settimana e la volontà del gruppo di presentarsi nelle migliori condizioni possibili. "Abbiamo provato a prepararci nel modo migliore, per fortuna abbiamo recuperato dei giocatori importanti. Speriamo di lottare tutti insieme per portare a casa il risultato auspicato. Cosa dovremo fare? Essere molto attenti, concentrati per oltre 90 minuti perché qui non è mai semplice. Magari non sono nel loro momento migliore, ma conosciamo la loro pericolosità e sappiamo cosa ci aspetta".

Mkhitaryan ha infine ribadito l'obiettivo della formazione interista: "Speriamo di fare del nostro meglio per disputare la gara che vogliamo".