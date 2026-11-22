Marco Materazzi a Napoli in un evento dedicato agli Inter Club della Campania è tornato sul rapporto decisamente controverso con Rafael Benitez: “Nella mia vita calcistica in nazionale è avvenuto un fatto che tutti ricordano: la testata. Io mi tolgo il cappello davanti allo Zidane allenatore, perché è arrivato a Madrid dopo questo signore (Benitez, ndr) e in maniera molto intelligente ha creato solo empatia, gestendo un gruppo di campioni. Quando tu gestisci un gruppo di campioni, basta che non fai danni e vinci. Questo signore che soffre le personalità forti, perché l'ha fatto anche con altre personalità in quello spogliatoio che ha vinto il Triplete, al di là che sposti la foto di Mourinho (quando dicono che non è vero, mentono, […] io so dove è stata messa quella foto): in camera di Andrea Butti. Non sono stati spostati Herrera, Mancini... lui soffriva la persona, l’allenatore Mourinho. Quando tu arrivi a Napoli e fai fuori Paolo Cannavaro, capitano, vai all’Inter e fai fuori Marco Materazzi, che in realtà ero già fuori, vai a Londra e fai fuori John Terry e l'anno dopo John Terry è il miglior difensore della Premier League. Oppure vai a Madrid e ci sono due giocatori importanti, Bale e Cristiano Ronaldo: tu da chi vai a parlare prima di un europeo? Lui è andato da Bale: cacciato dopo 3 partite. È normale, uno deve anche sapere come comportarsi: probabilmente il suo ego doveva venire prima dei personaggi che magari collaboravano nello spogliatoio, come magari potevo essere io che non avevo niente da aspettarmi che giocare 50 partite dall'Inter a 37 anni”.
Il rapporto altalenante con Leonardo
Arriviamo quindi alle feste natalizie del 2010: con Rafa Benitez le cose non sono andate come ci si aspettava e l'Inter si trova a meno 19 punti dalla prima in classifica. Moratti decide per l’esonero dello spagnolo e sceglie Leonardo per la sua successione, quindi l’ex numero 23 racconta: “A Leonardo dico di non fare danni, ho detto 'prendi la squadra, prendi Rapetti, che ancora oggi è il preparatore, e fate quello che facevamo con José, senza inventarsi cose strane'. Quando arriva lo metto in difficoltà perché stavo veramente bene. Andiamo a Catania, nel primo tempo lui voleva giocare con i cambi di gioco, con Cambiasso davanti alla difesa e Stankovic dietro le punte. A fine primo tempo io gli dico ‘prova a mettere Stankovic davanti alla difesa e Cambiasso dietro le punte’. Vinciamo con doppietta di Cambiasso. A fine partita “Grazie Marco…” ed è andata avanti così. Il nostro rapporto va bene, io gioco le partite che devo giocare, ma non è che pretendevo chissà che cosa. Quindi poi dobbiamo giocare in casa contro il Lecce e c'era Lucio diffidato, gli dico ‘Leo, fai giocare me, non rischiare Lucio perché stiamo ricorrendo il Milan e fra una settimana c'è il derby, non fare ca**ate’. Lui: ‘Ma come facciamo a giocare con due sinistri?’, io e Chivu. ‘Ci penso stanotte’. Il giorno dopo ‘Marco alla fine ci ho pensato, parto con loro’ e quindi io ‘Leo toglimi il pugnale, perché mi hai ammazzato, perché io ti dico le cose e ti aiuto’. Vinciamo 1-0 col Lecce, ma dopo sette minuti è ammonito Lucio: quindi noi perdiamo il derby 3-0 e non vinciamo lo Scudetto. Da lì poi ho anche avuto modo di chiarire. Gli dissi ‘tu o sei pazzo o non puoi fare l’allenatore’, lo dissi anche sui giornali, ma poi ci siamo chiariti ed è a posto”.
Autore: Ivano Cotticelli
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