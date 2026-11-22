Ospite del direttore del TG1 Gian Mario Chiocci nell'ambito di Nexus, evento organizzato a Fiuggi, il presidente del Senato Ignazio La Russa ha disquisito di diversi temi dell'attualità politica concedendosi poi una parentesi calcistica. Partendo da un excursus storico: "Degli Scudetti che non abbiamo vinto, metà ce li hanno rubati", per passare poi al campionato di quest'anno e a una rivelazione: "Lo Scudetto lo vincerà l'Inter. Mi piace che oggi in testa alla classifica ci sia la Lazio. Mi sono sempre piaciuti, provo un istintivo senso di solidarietà verso questa Lazio bistrattata, un po’ come quando si fa il tifo per i troiani contro i greci o per il Sud nella guerra civile americana. La Lazio è l’unica squadra al mondo che è da dieci settimane circa in testa alla classifica e non ha il pubblico, che protesta contro la società. Ma protestate in un altro modo e andate ad applaudire questi ragazzi che sono in testa alla classifica”.