"Oggi abbiamo perso un'occasione". Sebastian Hoeneß, allenatore dello Stoccarda, è logicamente deluso dopo che la sua squadra non è riuscita a superare lo Schalke 04 dovendosi accontentare di uno 0-0 che a poco serve alla formazione biancorossa. Ai microfoni di Sky Sports Deutschland, Hoeneß esprime la sua amarezza così: "Con più calma e decisioni migliori negli ultimi metri, avremmo potuto vincere la partita. Ed è questo che mi tormenta, è qualcosa di frustrante perché avremmo potuto fare di più. Abbiamo avuto diverse occasioni e avremmo potuto crearne ancora di più se avessimo mostrato maggiore precisione e chiarezza nelle nostre decisioni. In fase difensiva abbiamo giocato con passione, ci siamo buttati a capofitto in ogni azione e siamo stati sempre molto attenti: ecco perché non abbiamo subito gol. Dobbiamo continuare a lavorare e ritrovare lo slancio con tutta la nostra determinazione".