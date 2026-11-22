"Grazie per i complimenti per la Panchina d'Oro". Inizia con queste parole l'intervista di Cristian Chivu a DAZN prima di Atalanta-Inter. Una partita che il tecnico romeno inquadra così: "Sappiamo tutto ciò che mister Sarri propone: il 'marco e copro' che sta cercando portare a questa squadra, visto che lavora qui solo da 3-4 mesi. Hanno avuto difficoltà a livello difensivo, Sarri non ha mai potuto schierare la linea titolare. Hanno avuto tempo di lavorare e recuperare gli infortunati, ma anche loro - come noi - hanno avuto i nazionali in giro per il mondo. E' una partita tosta perché a Bergamo non è mai semplice. Le aspettative sono alte da entrambe le parti. Bisogna dare il massimo, ripartendo dal discorso lasciato in sospeso due settimane fa".

Pavard e Spence insieme: è l'ultimo esperimento che le manca?

"Io non faccio esperimenti, gestisco il gruppo in base alle problematiche che deve affrontare quotidianamente, anche dopo una sosta. Benji ha recuperato prima della sosta e si è allenato bene nelle ultime due settimane. Ha fatto qualche minuto a Rotterdam. Akanji ha avuto dei problemi, Stones sta recuperando piano piano. Questa è la scelta per questa sera, ho a disposizione dei grandi campioni che meritano spesso di partire dall'inizio. Oggi anche i subentranti devono dare qualcosina".

Cosa ci dobbiamo aspettare difensivamente da qui in avanti?

"Per oggi l'ho detto: ripartiamo da quello che ho visto con il Como. Per quanto riguarda il resto della stagione, dipenderà dalla condizione di salute della squadra, dall'avversario e dal piano di gara. Bisogna dare soluzioni diverse anche per la fase offensiva, senza perdere l'equilibrio".