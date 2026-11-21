Nel corso dell'assemblea generale annuale dei soci del Bayern Monaco, l'amministratore delegato Jan-Christian Dreesen ha parlato alla platea presente identificando nella Champions League l'obiettivo principale della squadra, dopo che due stagioni fa la Stern des Südens vide svanire la possibilità di giocare l'atto conclusivo in casa dopo l'eliminazione per mano dell'Inter: "Il nostro più grande desiderio è raggiungere di nuovo la finale di Champions League e vincerla. Sappiamo quanto sia difficile, soprattutto nelle fasi a eliminazione diretta. Ci vogliono giocatori al massimo della forma, in condizioni ottimali il giorno della partita, il minor numero possibile di infortuni, un po' di fortuna e, naturalmente, la squadra che abbiamo. Abbiamo la squadra capace di arrivare in finale. Max Eberl lo ha già detto, e Vincent Kompany ha avuto il coraggio di dirlo come allenatore, quindi perché non dovremmo farlo noi? Perché è il nostro obiettivo. Non si può pianificare, ma è realizzabile".

Il mondo del calcio è uscito dai binari

Dalle parole di Dreesen arriva anche un campanello d'allarme in merito alla situazione del calciomercato: "Il mondo del calcio è, in una certa misura, uscito dai binari. Durante la finestra di trasferimenti estiva del 2026, è stato stabilito un altro record. Secondo me, questa è sicuramente una notizia non positiva. I club di tutto il mondo hanno speso quasi 10 miliardi di dollari USA solo per trasferimenti internazionali di giocatori. Questa cifra non include nemmeno i trasferimenti all'interno dei singoli paesi. La nostra risposta è quindi cristallina: Non parteciperemo a questa follia. Vogliamo seguire la nostra strada e rafforzare ulteriormente il nostro sistema di sviluppo giovanile. Naturalmente, vogliamo i migliori giocatori. Vogliamo rimanere al vertice assoluto del calcio internazionale. Ma – e questo è importante – lo faremo sempre con una sana dose di prudenza finanziaria. Per questo il Campus è così importante, e per questo stiamo lottando con coerenza per regolamentazioni finanziarie internazionali e fair play in tutto il calcio europeo".