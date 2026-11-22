La classifica mette pressione all'Inter, scivolata momentaneamente al terzo posto senza scendere in campo. Le vittorie di Roma e Lazio hanno infatti ridisegnato la parte alta della graduatoria, portando i nerazzurri a due punti dai giallorossi e a quattro dalla capolista. Una vittoria contro l'Atalanta permetterebbe alla squadra di Chivu di ritrovare la seconda posizione e riprendere il cammino dopo il successo contro il Como.
L'obiettivo dell'allenatore sarà soprattutto quello di mantenere alta la concentrazione, evitando che la situazione in classifica si trasformi in una pressione eccessiva. L'Inter, infatti, ha finora mantenuto un ritmo importante in campionato e, dopo la sconfitta nel derby, ha mostrato segnali di reazione.
L'obiettivo è ripartire come un anno fa
La sconfitta contro il Milan può rappresentare uno stimolo per ripartire. La speranza in casa nerazzurra è ripetere quanto accaduto nella passata stagione, quando dopo il ko contro i rossoneri arrivò una straordinaria striscia di 17 risultati utili consecutivi, fondamentale nella conquista dello scudetto.
Anche quest'anno l'ambizione è quella di confermarsi campioni d'Italia, senza trascurare il percorso in Champions League. Da qui a Natale, l'Inter sarà attesa da un calendario particolarmente intenso e dovrà sfruttare ogni occasione per accumulare punti preziosi. Le condizioni della rosa rappresentano un motivo di fiducia per Chivu: l'infermeria si sta progressivamente svuotando e nelle prossime settimane potrebbero tornare a disposizione quasi tutti gli indisponibili.
La trasferta di Bergamo diventa quindi un passaggio importante per rilanciare le ambizioni nerazzurre e affrontare con il giusto slancio il fitto calendario che porterà alla pausa natalizia.
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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