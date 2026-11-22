Dopo le vittorie di Lazio, Roma e Como, l'Inter è chiamata a rispondere nella trasferta di Bergamo. Chivu, fresco del riconoscimento della Panchina d'Oro per il double conquistato nella scorsa stagione, cerca tre punti fondamentali per restare agganciato alla vetta e affrontare nel migliore dei modi il fitto calendario che attende i nerazzurri.

Come riportato da Tuttosport, i precedenti sorridono all'Inter, che ha vinto le ultime quattro trasferte di campionato contro l'Atalanta. La notizia più importante riguarda il ritorno di Lautaro Martinez, nuovamente a disposizione dopo l'infortunio. Il capitano dovrebbe però partire dalla panchina, anche in considerazione della delicata sfida di Champions League contro lo Stoccarda, in programma mercoledì.

In attacco spazio ancora a Thuram e Pio Esposito. Il francese è tornato dalla sosta con energie rinnovate, mentre il giovane attaccante italiano attraversa un momento particolarmente positivo: 5 gol nelle ultime 4 partite, considerando anche gli impegni europei e il campionato Esposito arriva inoltre galvanizzato dall'esperienza con la Nazionale, dove ha trovato la rete contro Francia e Belgio. Chivu vuole sfruttare il suo momento, anche in vista del successivo impegno europeo, quando potrebbe ricomporsi la coppia Thuram-Lautaro.

Nove partite prima di Natale

L'Inter dovrà affrontare nove gare da qui alla pausa natalizia, tra campionato, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa Italiana. Partire con una vittoria a Bergamo sarebbe fondamentale anche per gestire meglio le energie attraverso il turnover.

Non sarà disponibile Piotr Zielinski, ancora alle prese con il problema alla pianta del piede e costretto ad allenarsi a parte. Intanto, per la trasferta bergamasca, l'allenatore ha deciso di non organizzare il consueto ritiro: la squadra partirà direttamente in pullman nella mattinata di oggi. L'obiettivo resta uno soltanto: conquistare i tre punti e proseguire la rincorsa al vertice.