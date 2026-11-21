Giocondo Martorelli, operatore di mercato, ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb, soffermandosi sulle partite più rilevanti di questo turno di campionato: "Questa sosta ha giovato per tutti i calciatori infortunati che erano nelle varie squadre. Tutti recuperano calciatori importanti, comincia quindi un periodo interessante. Ci sono partite trabocchetto, ma quella più importante è certamente quella tra Inter e Atalanta"