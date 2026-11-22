Stasera, quando si sintonizzerà su Atalanta-Inter, Giuseppe Minaudo avrà il cuore diviso a metà. Cresciuto calcisticamente nel club milanese fino a raggiungere il sogno di giocare per la prima squadra, l'ex centrocampista vanta anche una lunga esperienza nelle fila della Dea nei primi anni '90.
"lo mi auguro sempre una bella partita e che possibilmente non vinca nessuno - ha raccontato Minaudo a TuttoAtalanta pensando alla gara della New Balance Arena -. Se vince una squadra mi dispiace per l'altra. Sono interista da quando ero bambino, ma gli anni più belli della mia carriera li ho trascorsi a Bergamo, dove ho costruito anche una parte importante della mia vita. Sono due squadre che porto nel cuore. Naturalmente, se ci trovassimo in una situazione in cui l'Inter non fosse in lotta per lo scudetto e l'Atalanta avesse bisogno di punti per salvarsi, sarebbe normale per me tifare Atalanta".
"L'Inter ha rappresentato tutto per me - ha proseguito Minaudo -. Sono sempre stato interista, fin da bambino, grazie anche a mio padre. Conservo una foto in cui a quattro anni avevo già la maglia dell'Inter e un pallone di cuoio. Era il 1971. Sono arrivato nel settore giovanile quando avevo dieci anni e sono rimasto fino ai ventuno. È stata una parte fondamentale della mia vita, una bellissima strada percorsa insieme. L'Inter l'ho dentro e continuerò sempre ad averla nel cuore".
Sfogliando il libro dei ricordi, infine, Minaudo ha raccontato con emozione il privilegio di aver condiviso lo spogliatoio con tanti compagni top nel corso della sua carriera: "All'Atalanta ho avuto la fortuna di giocare con grandi campioni, penso ad Alemão, Strömberg, Caniggia e Montero. All'Inter, però, c'erano più giocatori che facevano parte delle rispettive Nazionali. Quando mi ritrovai ad allenarmi con Bergomi, Tardelli, Rummenigge e Zenga mi sembrava di sognare. Pensavo a quanto fosse incredibile essere lì, accanto a calciatori che fino a poco tempo prima guardavo come degli idoli. Vedere Zenga fare certe parate e allenarmi con Rummenigge era qualcosa di pazzesco per un ragazzo della mia età".
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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