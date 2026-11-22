Dopo due sconfitte consecutive, rese ancora più amare dal fatto che siano maturate nei minuti finali, l'Inter Women torna alla gioia piena battendo la Ternana 4-0: "Era molto importante oggi: questa settimana non avevamo ottenuto vittorie, ma è stata quella dove abbiamo giocato meglio - il commento del tecnico delle nerazzurre David Sassarini a Inter TV -. Venivamo da una partita con la Juventus fatta da 88' esemplari, poi abbiamo giocato molto bene con il Real Madrid anche in dieci, abbiamo avuto anche delle occasioni. Credo che la vittoria di oggi sia importante, abbiamo giocato bene e la squadra per larghi tratti ha dominato: mi sono piaciute le ragazze, continuiamo così".

Prestazione di livello

"Ho apprezzato la qualità del gioco espresso e la voglia di fare la partita in un campo difficile, dove la palla non rimbalza bene. Avevo chiesto di giocare con semplicità perché, forzando le giocate, avremmo rischiato di fare la partita che avrebbe voluto la Ternana, fatta di seconde palle, su un piano di gioco diverso da quello che preferiamo. Abbiamo avuto 4-5 palle gol all'inizio, poi siamo riuscite a indirizzare la gara: la squadra è stata matura nella gestione delle situazioni, non sempre basta solo la qualità per portare a casa i risultati, ma oggi sono state brave a capire i momenti della partita. Credo che la squadra ora debba riposare, poi penseremo alla Roma".

I prossimi impegni

"Abbiamo giocato 7 partite in pochissimi giorni. Chi andrà in Nazionale poi giocherà ancora, abbiamo cinque giocatrici italiane che cercheranno un'importantissima qualificazione al Mondiale. Penseremo dopo alla Roma, senza guardare lassù: dobbiamo pensare a noi e a crescere, alzando la qualità del gioco e la capacità di gestione delle partite”.