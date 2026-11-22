Non solo l'Inter: su Daniel Svensson potrebbe svilupparsi una vera e propria asta sia a livello europeo che nostrano. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il terzino svedese in forza al Borussia Dortmund sarebbe finito sul taccuino dei nerazzurri, del Milan e della Juventus. Tuttavia, sarebbe da segnalare un interessamento anche dalla Premier League, in particolare da Arsenal, Liverpool, Manchester United e, fronte spagnolo, anche da parte del Real Madrid. La cifra richiesta dai tedeschi dovrebbe essere di circa 45 milioni di euro, cifra che potrebbe indurre a qualche riflessione per le compagini nostrane.