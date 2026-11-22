Fabio Capello ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport per parlare della lotta scudetto nel campionato italiano, dopo i successi netti di Lazio e Roma.

"Hanno una cosa in comune: i due allenatori sono entrati nella testa dei propri calciatori. Tutti si aiutano, soffrono insieme, fanno la corsa in più per il compagno - le sue parole -. Gattuso ripete ai suoi di ragionare partita dopo partita e fa bene. La sua squadra, però, ha già una fisionomia definita ed è davvero dura da affrontare. Magari non avrà fuoriclasse come le altre dell’alta classifica, ma ha tanti buoni giocatori e ieri ha saputo sopperire pure a qualche assenza. Quando c’era da soffrire Frattesi ha fatto un recupero eccezionale. Ecco, più ancora dello splendido gol con cui l’azzurro ha chiuso la contesa, sono queste cose a certificare la bontà del lavoro di Rino. Va anche detto che il bellissimo pallonetto di Frattesi testimonia, invece, quanto le vittorie stiano dando fiducia a questa squadra".

"Malen? L’ho già detto, a me l’olandese ricorda Paolo Rossi. Ha la stessa scaltrezza in area di rigore di Pablito. Malen, però, ci aggiunge un po’ di potenza e tecnica in più. È un bomber straordinario - ha aggiunto -. Si sta confermato l'anti Inter la Roma di Gasp? Alla grande. Io ho dato i nerazzurri come favoriti per lo scudetto, ma ho sempre pensato che se ci fosse stata una squadra in grado di impensierire gli uomini di Chivu, quella sarebbe stata la Roma, perché Gasperini aveva già dato lo scorso anno i giusti principi ai suoi. Vedo poi alcuni segnali che mi fanno pensare possa essere l’anno buono per i giallorossi...".

"L’Atalanta non sta attraversando un bel momento, pare aver perso l’aggressività dei bei tempi. Ma vincere a Bergamo non è mai una passeggiata e mi aspetto che la Dea lotti al 110% delle forze, rendendo le cose complicate ai campioni d’Italia - conclude Capello parlando della sfida di questa sera -. Poi dipende dall’Inter: se ripete la prova contro il Como, non avrà problemi. Se, invece, dovesse essere quella ballerina di qualche gara fa, allora occhio...".