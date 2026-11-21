Torna alla vittoria il Como, che dopo lo stop contro l'Inter riprende la sua marcia superando per 2-0 il Cagliari. La seconda rete porta la firma di Lucas Da Cunha, che dopo la partita ha parlato ai microfoni di DAZN: "Queste partite l’anno scorso facevamo fatica a vincere. Era molto importante prendere i tre punti dopo la sconfitta di Milano, volevamo reagire subito. Primo tempo difficile, nel secondo abbiamo dimostrato che potevamo vincere e l’abbiamo fatto, siamo molto felici perché ripeto, l'anno scorso partite così faticavamo a portarle a casa".