Nel giorno del posticipo di Serie A tra Atalanta ed Inter potrebbero esserci delle sorprese sponda milanese. Come confermato da Sky Sport, staserebbero vertiginosamente salendo le quotazioni di Benjamin Pavard, il quale potrebbe vedersi concessa una maglia da titolare. A centrocampo, visto il probabile forfait di Zielinski, ci sono molti dubbi su chi affiancare all'insostituibile Calhanoglu. Tra questi dovrebbero esserci Curtis Jones, al rientro dall'infortunio, e Barella, pronti a scalzare gli altri candidati Sucic e Mkhitaryan. In attacco pronti Esposito e Thuram, con Lautaro Martinez pronto a subentrare. Per la Dea invece ballattoggio nel ruolo di terzino sinistro, ruolo in cui si giocano la titolarità Bernasconi e Zappacosta.

ATALANTA (4-2-3-1): Carnesecchi, Bellanova, Scalvini, Kolasinac, Zappacosta, Kessie, Ederson, Elmas, De Katelaere, Rowe, Krstovic. Allenatore: Maurizio Sarri.

INTER (3-5-2): J. Martinez; Pavard, Bisseck, Bastoni; Spence, Barella, Calhanoglu, Jones, Dimarco; M. Thuram, P. Esposito. Allenatore: Cristian Chivu.