L'allenatore dell'Atalanta Maurizio Sarri ha convocato 24 giocatori per la sfida di questa sera contro l'Inter. Sono a disposizione del tecnico orobico i giocatori che hanno recuperato in settimana dai loro infortuni, da Thomas Kristensen a Giacomo Raspadori. Questo l'elenco completo:

Portieri: Carnesecchi, Sonzogni, Sportiello.

Difensori: Bellanova, Bernasconi, Idele, Kolasinac, Kristensen, Obric, Scalvini, Zappacosta.

Centrocampisti: Ederson, Elmas, Gaetano, Kessie, Pasalic, Samardzic, Zalewski.

Attaccanti: De Ketelaere, Krstovic, Raspadori, Rowe, Scamacca, Sulemana.