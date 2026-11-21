Nel corso della conferenza stampa a margine della sfida tra Como e Cagliari, il tecnico dei lariani Cesc Fabregas ha elogiato la prova del proprio difensore Jacobo Ramon (autore della rete dell'1-0, ndr), salvo evidenziarne alcuni limiti prendendo d'esempio due giocatori dell'Inter: "Ci sono giocatori che sono più forti. Lui è un giocatore che a me piace. Non parlerei troppo di quanto palpito per lui, magari poi mi vede dopo (ride, ndr). È un giocatore che ti arriva in area e ha più cattiveria di un attaccante, anche di sorpresa, poi gioca lungo e corto. Di testa è il primo o secondo in Serie A che guadagna duelli. Poi c'è la mentalità di ogni giocatori di farsi vedere e sentire in ogni partita. Ma se vuoi in alto là devi saper gestire Thuram, Esposito etc".