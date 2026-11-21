"Alla fine dobbiamo accontentarci del punto. Ma, ovviamente, puntavamo a conquistare i tre punti contro lo Schalke. Abbiamo mantenuto la porta inviolata e creato diverse occasioni, ma al momento le cose non sono facili. Sappiamo che la nostra squadra ha più potenziale e vogliamo dimostrarlo nella prossima partita. Ci riprenderemo in fretta, analizzeremo la partita e poi daremo il massimo contro l'Inter”. Questo il commento del centrocampista dello Stoccarda Grischa Prömel dopo il pareggio ottenuto dalla formazione biancorossa a Gelsenkirchen, riportato dal sito ufficiale degli Schwaben.